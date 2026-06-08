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東京股市重挫 日經指數盤中一度暴跌逾3100點

中央社／ 東京8日專電
日本東京股市示意圖。 （新華社）
日本東京股市示意圖。 （新華社）

受美國就業數據優於預期影響，東京股市今天大跌，盤中一度重挫超過3100點，跌至6萬3406點，創下史上第4大盤中跌點紀錄。同時，日圓兌美元匯率再度跌破160日圓關卡，市場也關注日本政府是否會出手穩定匯率。

「朝日新聞」報導，近期帶動股市上漲的人工智慧（AI）及半導體相關股票，成為這波賣壓最集中的族群。由於這些科技股先前漲幅已大，投資人擔心股價過熱，在利空消息出現後紛紛獲利了結，導致股價明顯下跌。

市場震盪的導火線來自美國5日公布的5月非農就業報告。數據顯示，美國新增就業人數遠高於市場預期，進一步提高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）今年內再次升息的預期。受此消息影響，美國主要股市5日全面收黑，東京股市今天開盤後急挫。

除了股市下跌，匯市波動也相當明顯。由於市場預期聯準會可能進一步升息，促使投資人買進美元、賣出日圓，東京外匯市場今天上午一度出現1美元兌160日圓以上的價位，日圓再度貶破市場關注的重要關卡。

由於160日圓向來被視為日本政府和日本銀行的匯市「防衛線」，因此日圓跌破這個價位後，外界對官方出手穩定匯率的預期也隨之升高。

市場人士分析，如果美國經濟數據持續強勁，聯準會維持偏向升息的立場，全球股市可能持續面臨壓力，而日圓匯率是否進一步走弱，以及日本政府是否出手干預，也將成為市場關注焦點。

東京 指數 匯率

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