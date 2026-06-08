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黃仁勳在首爾談科技股大跌：大家應該高興 因為現在能以折扣價買進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，全球科技股大跌正是買進良機。美聯社
輝達執行長黃仁勳表示，全球科技股大跌正是買進良機。美聯社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，全球科技股大跌正是買進良機，因為人工智慧（AI）基礎建設才剛起步。

南韓股市Kospi指數周一大跌，市場對AI交易過熱的疑慮已使全球科技股降溫，美股上周五也因升息顧慮而重挫。

黃仁勳在首爾與SK集團董事長崔泰源會面後對記者說：「我們才剛開始。無論股市發生什麼事，大家應該要很高興，因為現在能以折扣價買進。」他還說：「每個人都應該感到非常興奮。」

南韓總統李在明周一也表態，他認為南韓股市仍被低估，

黃仁勳表示，AI產業目前仍處於建構基礎設施的早期階段。他說：「AI會成為全球基礎建設，就像網際網路成為全球基礎建設一樣，這是毫無疑問的。」

輝達和SK海力士（SK Hynix）周一宣布簽署多年協議，合作設計下一代AI記憶體晶片。

SK海力士周一早盤一度重摔近11%，隨後收斂到幾乎平盤。南韓Kospi指數跌幅由8.8%收斂至5.2%。

高盛亞太區首席股票策略師慕天輝（Timothy Moe）認為，南韓股市觸發熔斷機制後，預料會反彈。

他接受彭博電視訪問時說：「長期來看，這終將證實只是一次技術性修正，儘管在長線的多頭市場中，這樣的修正確實很駭人。」「基本面依然非常、非常強勁。」

慕天輝說：「很明顯，投機有所升溫，南韓散戶尤其明顯，尤其是在槓桿型 ETF 方面。我們所見到的，正是這些部位在槓桿放大效應下的平倉出場。」

高盛上周才調高對南韓和台灣股市的展望，看好AI熱潮會帶動以科技股為主的這兩個市場獲利成長。慕天輝說周一說，南韓股市價位相當合理，預期基本面獲利會持續推動成長。

他說：「市場震盪過後，我們認為會重新站穩，並創下新高。」

黃仁勳 首爾 NVIDIA

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