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AI泡沫疑慮升溫 華爾街開始繃緊神經

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國一份比市場預期更強勁的就業報告引發拋售潮，債券殖利率則攀升。市場近期還將面臨多項挑戰，包括關鍵通膨報告、SpaceX首次公開募股，和Alphabet規模850億美元股權融資案。

當就業情況優於預期時，市場的邏輯是經濟可能太好恐致通膨難降、利率恐維持高檔，預期聯準會（Fed）政策轉鷹等而觸發市場拋售。

華爾街日報指出，當前這波跌勢源於6月5日公布的一份優於預期的就業報告，使那斯達克（Nasdaq）綜合指數重挫4.2%，以致投資人預期聯準會將在年底前升息。

與此同時，債券市場遭遇拋售，推升部分美國公債殖利率升至2025年初以來最高水準，這對跨國企業與以美國國內市場為主的小型企業股價造成壓力；黃金價格則跌至接近今年最低水準。

這次暴跌引發華爾街警告，認為近期市場可能還有更多動盪。全球避險基金龍頭橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，5日暴跌是重要指標，凸顯全球投資人對人工智慧（AI）及相關股票的狂熱，在當前推動股市創下歷史新高的過程扮演核心角色

他指出，在相關類股估值已偏高、債券殖利率持續上升下，債券如今的吸引力遠高於股票，經歷6月5日的大跌，市場處於相當脆弱狀態。

達里歐說：「市場和經濟的資金集中在一全新產業領域，而這個領域波動劇烈、風險極高，卻又極受缺乏經驗的投資人追捧。這就是典型的泡沫現象。」

報導稱投資人在未來幾天將面臨重大考驗，其中一項是一份關鍵的通膨報告。這份報告將提供更多數據，影響外界對利率前景判斷；近期伊朗戰爭引發的能源衝擊，也使這項數據更受關注。

另一考驗則是馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX即將破天荒公開上市，這只是接連出現的大型公開募股（IPO）、借款與股票增發案的其中一個，相關交易都可能考驗投資人對AI及其他熱門投資主題的胃納量。

6月5日美股跌勢主要集中在晶片公司。道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，費城半導體指數市值蒸發超過1兆美元，儘管費半指數今年到目前仍累計上漲73%。

這波賣壓的其中一大導火線是在6月3日，當時博通（Broadcom）告訴投資人，預計本季營收將較去年同期增加3倍，成長至160億美元，然而博通卻未上調2027年的財務展望。由於博通是供應AI資料中心關鍵網路晶片的廠商，財測數據讓市場對AI產業的未來增長速度有所疑慮。

投資人原本一直押寶來自AI資料中心的晶片需求將持續推動整個產業獲利大幅成長。然而結果卻是晶片股連跌兩天，這股跌勢在5日更拖累高度受三星（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）影響的韓國綜合股價指數KOSPI重挫超過5%。

許多投資人其實已預期市場會出現回檔，並將這波AI漲勢與2000年前後的網際網路泡沫（dot-combubble）相提並論。

麥德里顧問公司（Medley Advisors）知名策略師艾門斯（Ben Emons）甚至將7個記憶體與晶片股稱為「衝天七雄」（Parabolic Seven）」：超微（AMD）、博通、戴爾（Dell）、英特爾（Intel）、邁威爾科技（Marvell）、美光（Micron）及Sandisk。

風險評估諮詢機構Fairlead Strategies創辦人史塔克頓（Katie Stockton）說：「當市場領漲力量集中在少數標的時，整個市場就會變得非常脆弱。」

Alphabet 殖利率 聯準會

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