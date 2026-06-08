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沙烏地連二月調降銷往亞洲原油售價 OPEC+調高增產目標但象徵意義居多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）下個月將把阿拉伯輕原油對亞洲買家的售價調降每桶6美元，溢價降至高於區域基準價9.5美元。路透
國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）下個月將把阿拉伯輕原油對亞洲買家的售價調降每桶6美元，溢價降至高於區域基準價9.5美元。路透

沙烏地阿拉伯連續兩個月調降調降銷往亞洲的原油價格，但溢價幅度仍接近數十年來高點。

彭博看到的報價顯示，國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）下個月將把阿拉伯輕原油對亞洲買家的售價調降每桶6美元，溢價降至高於區域基準價9.5美元，降幅超過彭博調查煉油商和交易商預期的5美元。

美國和伊朗就延長停火協議的談判陷入僵局，荷莫茲海峽持續封閉，全球石油市場仍受波及。滯留波斯灣的油輪動彈不得，空船也無法入港接貨，當地已大幅削減產量，油田關閉，煉油廠減產甚至停止運作。

Aramco一直是波斯灣原油出口的主要支柱，因為該公司將石油改道，經由橫貫全國的管線輸往紅海港口延布（Yanbu），使公司得以維持戰前約70%的出口量，同時供應國內西部沿海煉油廠所需原油。

這些煉油廠一直在全力生產柴油和航空燃油等產品，Aramco也趁機拉高煉油利潤。將原油加工為成品油的獲利依然可觀，但5月底有所回落，可能反映消費者面對高油價、需求開始下滑。Aramco向來參照煉油商的利潤來為原油定價，這或許說明7月官方售價降價的原因。

由沙國和俄羅斯主導的OPEC+產油國集團，周日開會決議7月調高增產目標每日18.8萬桶，與6月的增幅相同。荷莫茲海峽目前仍大致封閉，增產象徵意義居多，不過此舉也表明，一旦伊朗衝突化解，OPEC+不會限制成員國向市場增加供油。

瑞斯塔德能源（Rystad）分析師、前OPEC官員里昂（Jorge Leon）說：「荷莫茲海峽仍然封閉，OPEC+的增產決定意義不大。」「一旦荷莫茲海峽重新開放，市場可能很快從擔心供應短缺轉為擔心供過於求。」

沙烏地阿拉伯 伊朗 阿拉伯

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