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黃仁勳訪韓掀轟動！台粉狂喊「爸爸」親生女兒站一旁反應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳在南韓也掀起一股旋風。（路透）
黃仁勳在南韓也掀起一股旋風。（路透）

輝達執行長黃仁勳近期結束台灣行程後前往南韓，所到之處依舊吸引大批粉絲追隨。其中一段與台灣民眾互動「喊爸爸」的影片在網路上瘋傳，不僅黃仁勳親自在千元鈔票上簽名，還笑稱簽名後價值翻漲，更有眼尖網友發現，他的女兒黃敏珊全程站在一旁見證這一幕，笑而不語成最大亮點。

根據X上傳的畫面中，一名來自台灣的民眾拿出新台幣1000元鈔票，希望黃仁勳簽名留念，並熱情喊著「爸爸這邊還有一張」，接著好奇詢問：「這張會變多少錢？」黃仁勳一邊簽名，一邊用中文幽默回應：「變成一萬塊了。」現場立刻響起歡呼聲，有人興奮直喊這是「爸爸的發財金」，甚至追問能否增值到十萬元，氣氛相當熱絡。

值得注意的是，現年34歲的黃敏珊當時就站在父親身後，看著眾人爭相認「黃爸爸」、搶簽名的畫面，臉上露出意味深長的笑容，逗趣反應意外成為影片亮點。黃仁勳隨後也親切地與現場民眾逐一握手，並主動詢問是否從台灣前來。當得知對方特地追隨自己到南韓時，還露出滿意神情，展現十足親和力。

粉絲自然喊黃仁勳「爸爸」，真女兒黃敏珊（左）則是在一旁偷笑。圖／取自X
粉絲自然喊黃仁勳「爸爸」，真女兒黃敏珊（左）則是在一旁偷笑。圖／取自X

影片曝光後，引發大批網友留言討論。有人笑稱「真女兒才是真正的人生勝利組」、「這畫面太有喜感了」、「老黃這粉絲真夠瘋狂的啊」、「好可愛」、「笑死」。另有網友直呼，這場面根本不像商務出差，更像大型粉絲見面會。

根據本站報導，黃仁勳近日訪問南韓，所到之處都掀起高度關注。從現身首爾弘大網咖、與電競傳奇選手Faker同框，到與韓國企業領袖大啖五花肉、燒酒，他的一舉一動都吸引大批民眾圍觀與媒體追逐，甚至有粉絲架設專屬追蹤網站，即時更新行程動態。

《韓國前鋒日報》分析指出，黃仁勳之所以受到南韓年輕人追捧，除了輝達位居全球AI浪潮核心地位外，也與南韓產業發展息息相關。包括半導體、高頻寬記憶體（HBM）、機器人及人工智慧等領域，都與輝達生態系密切連結，因此黃仁勳的公開發言、商業合作甚至餐敘對象，都被外界視為觀察產業趨勢的重要指標。此外，南韓年輕族群普遍熱愛電玩，加上不少人因投資輝達股票獲利，以及欣賞黃仁勳務實親民的形象，也讓他的人氣持續攀升。

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