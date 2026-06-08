美股與中東情勢影響 亞股早盤大跌油價走高

輝達執行長黃仁勳近期結束台灣行程後前往南韓，所到之處依舊吸引大批粉絲追隨。其中一段與台灣民眾互動的影片在網路上瘋傳，不僅黃仁勳親自在千元鈔票上簽名，還笑稱簽名後價值翻漲，更有眼尖網友發現，他的女兒黃敏珊全程站在一旁見證這一幕，笑而不語成最大亮點。

2026-06-08 11:11