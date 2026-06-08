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美股與中東情勢影響 亞股早盤大跌油價走高
受到美股重挫及伊朗對以色列發射飛彈影響，亞洲股市今天早盤大跌，國際油價同步走揚。
法新社報導，截至當地時間上午9時53分（台灣時間8時53分），日股基準日經225指數下跌3.41%，報64318.06點；韓國綜合股價指數（KOSPI）重挫6.81%，來到7604.98點。
國際指標布倫特原油（Brent Crude）上漲2.4%，報每桶95.32美元；美國西德州中級原油（West TexasIntermediate crude）上揚2.3%，報每桶92.59美元。
中東情勢急速升溫。自4月8日停火協議生效以來，以色列今天首度空襲警報大作，軍方致力攔截來自伊朗的大批飛彈。
伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）表示，這次攻擊是對以軍稍早轟炸貝魯特（Beirut）南郊的「警告」，並揚言若敵對行動再度發生，將擴大報復行動。
本月5日，美國華爾街主要指數全面重挫，主因是先前受人工智慧（AI）投資熱潮帶動的科技股遭到大規模拋售。
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