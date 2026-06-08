黃仁勳訪韓國宣布3大合作案 攜手布局AI資料中心

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）今天宣布與韓國SK海力士（SKHynix）、NAVER及斗山集團簽署合作協議，建設AI資料中心並導入輝達技術，持續推動AI熱潮。

路透社報導，這些協議是在輝達執行長黃仁勳高調訪問韓國期間宣布。黃仁勳5日飛抵韓國後，這幾天與當地頂尖企業主管共享炸雞、擔任開球嘉賓，同時攜手知名電競玩家共同出席活動。

輝達及各合作夥伴均未披露協議金額。

SK海力士與輝達表示，雙方已簽署多年技術合作夥伴協議，將推動全球AI資料中心所需的次世代記憶體發展。

這家韓國記憶體晶片製造商表示，將透過此次合作進入個人AI與實體AI等新AI領域，並指出此協議有助於在先進記憶體漫長的半導體的開發周期中，維持穩定供貨。

SK海力士的姊妹企業SK電信表示，將採用輝達技術在韓國打造吉瓦（Gigawatt）規模的AI雲端，首座AI資料中心預計於2027年上線。

輝達還宣布，將與韓國網路巨擘NAVER及斗山集團（Doosan Group）合作，兩者均將採用輝達技術建設AI資料中心。

斗山集團旗下擁有機器人事業，並生產輝達最強大的Blackwell晶片所使用材料；集團表示，預期其能源解決方案將應用於輝達資料中心平台，同時也將引進輝達的實體AI技術。

韓國是亞洲製造業重鎮，擁有晶片、電子、汽車及造船等世界重要生產廠商。SK海力士與競爭對手三星電子（Samsung Electronics）是全球2大記憶體晶片製造商，記憶體晶片正是資料中心的關鍵元件。