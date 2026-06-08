SpaceX和AI籌資潮排山倒海 近4兆美元新股供給考驗市場承接力

為了籌資以實現人工智慧（AI）目標，企業紛紛發行新股。但這股熱潮引發華爾街質疑：市場是否有足夠買盤全數承接？新增的股票供給又會對整體股價造成什麼影響？

這個風險上周五顯露無遺。有報導傳出，Meta 考慮Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，Meta上周五股價收盤應聲重挫 5.5%。

比起排山倒海而來的籌資規模相比，Meta 的規模其實微不足道。據彭博彙整的數據，SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 等公司未來幾個月若陸續完成首次公開發行股票（IPO），預計將為美國股市新增近 4 兆美元的市值。SpaceX 的交易案目前吸引的認購需求，已遠超申報發行的股數。與此同時，Alphabet 計劃下一季透過售股籌資 850 億美元，資金主要流向公開市場。隨著其他科技龍頭也亟需資金興建 AI 資料中心，未來恐有更多公司跟進。

安聯貿易（Allianz Trade）企業研究主管庫哈納森（Ano Kuhanathan）說：「這種規模、這種速度，我們從來沒見過。這是一場巨大的供給衝擊。」

目前看來，賣方似乎占盡優勢。AI投資蓬勃發展，帶動營收強勁成長。晶片股漲勢凌厲，費城半導體指數今年累計上漲 74%，正朝 2003 年來表現最好的一年邁進。就連思科（Cisco）、諾基亞（Nokia）和戴爾（Dell ）等傳統科技公司，最近也受 AI 熱潮激勵而受買盤青睞。

DataTrek Research 共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）上周在給客戶的報告中指出，市場資金相當充沛，足以支撐的不僅是今年的IPO，還有那些需要籌資建設 AI 設施之上市公司的現金增資案。

市場之所以預期能輕鬆消化這些大型 IPO，部分原因在於發行公司僅釋出少部分流通在外股數，藉此控制可供交易的籌碼（float）。舉例來說，SpaceX 預計僅釋出 4% 的發行股數。不過，隨著長期投資人和公司內部人士的閉鎖期屆滿，他們將開始賣出部分持股變現，未來幾個月這種情況料將改變。

根據高盛彙整的數據，歷史經驗顯示，一開始流通比率平均低於 10% 的大型 IPO，上市一年後往往會激增至約 46%。高盛策略師史奈德（Ben Snider）領銜的團隊 5 月 29 日的研究報告中指出，這意味著到 2027 年時，市場將新增約 1 兆美元的股票供應，這還不包括企業直接發行的新股。

ETF將被迫調整

那斯達克（Nasdaq）和富時羅素（FTSE Russell）已修改規則，將加速 SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 加入主要指數，更添市場變數。一旦上述公司入列，追蹤相關指數的指數股票型基金（ETF）被迫調整持股以符合新的指數權重，屆時對這些股票的需求可能極為強勁。

Research Affiliates 創辦人阿諾特（Rob Arnott）認為，反過來說，指數基金為了騰出空間納入新成分股，也必須削減現有持股。他說，若這些新進上市公司持續釋出股份，規模較小的公司在指數權重將逐漸遭到稀釋。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案（Franklin Templeton Investment Solutions）資深副總裁高克曼（Max Gokhman）說：「這些巨無霸IPO 將迅速占據基準指數的市值比重，也會搶占散戶投資人的目光。但一旦閉鎖期結束，員工和創投投資人的套現閘門大開，額外賣壓可能衝擊原本就已脆弱的市場格局。」

阿諾特所擔心的侵蝕效應，恐怕不僅限於傳統經濟公司和小型股。這波 AI 熱潮和過往的狂熱時期不同，因為投資人一直無法直接買入推動這波行情的主角：OpenAI 和 Anthropic，只能退而求其次，把資金湧入與這兩家公司有客戶、夥伴或雙重關係的相關企業。。

彭博追蹤的一籃子與 OpenAI 相關的股票今年已上漲 33%，漲幅遠勝標普 500 指數的 7.9%。其中，正在為 OpenAI 和 Anthropic 打造客製化晶片的邁威爾科技（Marvell Technology Inc.），股價更狂飆 210%。

DeVere Group 投資長格林（Nigel Green）認為，問題在於，一旦這些主導 AI 的新創公司公開上市，投資人很可能會獲利了結上述相關持股，轉而投入 Anthropic、OpenAI 或 SpaceX 的懷抱。

賣壓可能波及輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom），這兩家晶片股是過去三年標普500指數漲勢的重要推手。

特斯拉（Tesla）也難置身事外。自2010年上市以來，這家電動車廠的股票一直是散戶押注馬斯克的唯一管道。SpaceX預計周五掛牌，情況就此改變。事實上，SpaceX或許會取代特斯拉，成為押注馬斯克的新寵。馬斯克對SpaceX掌控更深，旗下又有xAI，而華爾街預期xAI將是SpaceX成長的最大引擎。