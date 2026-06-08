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韓股開盤暴跌8%觸發熔斷！日經225指數跌約4% 但美股期指翻紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓股市今天開盤後重挫超過8%，並觸發暫停交易機制。圖為南韓匯市交易室的資料照片。美聯社
南韓股市今天開盤後重挫超過8%，並觸發暫停交易機制。圖為南韓匯市交易室的資料照片。美聯社

亞洲股市今天（8日）開盤後連續第三天下跌，南韓股市重挫超過8%，並觸發暫停交易機制，主要受到晶片股大幅下挫拖累，因市場正加速從AI受益資產中輪動撤出。此前美股在上周五重挫，科技股拋售持續加劇，加上美國就業報告強勁促使市場對聯準會升息的預期提高。另一方面，伊朗向以色列發射飛彈後，油價上漲。

南韓Kospi指數開盤後一度暴跌8.8%，報7,442.73點，較近期高點回落約15%，幾乎確定進入技術性修正區間。記憶體製造商三星電子一度下跌11%，同業SK海力士也下跌10%。

韓股這波急跌觸發了熔斷機制，交易因此暫停。韓國交易所周一召開緊急會議，評估市場波動升高情況，並討論確保市場穩定運作的措施。

日股日經225指數下跌逾2600點，跌幅達3.9%。

但市場氛圍稍後穩定，美股期指開盤下跌但稍後翻紅，標普500指數期貨回升至平盤，逆轉稍早一度下跌0.6%的頹勢；那斯達克100期貨收復早前跌幅並上漲0.3%，此前該指數在上周五創下自2025年4月以來最大單日跌幅。

受地緣政治緊張影響，布蘭特原油上漲2.6%，至每桶95.60美元，因中東局勢再度升溫，伊朗向以色列發射飛彈。不過在有報導引述美國總統川普表示，這些攻擊不會影響和平協議努力後，油價漲幅有所收斂。

對AI行情過熱的擔憂，加上總體環境的不確定性，已在過去幾個交易日削弱全球科技股的動能。在此前大幅領漲全球之後，韓國股市出現更劇烈回檔，不過Kospi指數今年以來仍累計上漲77%。外資持續撤離，上周單周就淨賣出超過100億美元的Kospi股票，對韓元形成壓力，使韓元兌美元跌至自2009年3月以來的最低水平。

分析人士指出，韓國市場面臨「黑色星期一」風險，因為「匯率不穩、利率重新定價，以及半導體獲利回吐同時發生」。

全球股市的這波下跌，是本輪牛市近幾個月來最大的挫折。這一輪行情可追溯至3月底，當時圍繞結束伊朗戰爭的談判開始加速推進。在通膨壓力與高油價的背景下，投資人開始質疑由AI驅動的漲勢是否可持續，並擔心這波上漲是否過快、過猛。

韓股 美股 SK海力士

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