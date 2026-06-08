造山者德國放映 歐積電總裁：台灣行動力值得學習

紀錄台灣半導體產業發展歷程的電影「造山者」在德國半導體重鎮德勒斯登放映，歐積電總裁克伊區觀影後表示，台灣展現出的高效率執行力與包容合作精神，值得德國半導體產業學習。

講述台灣半導體發展史的紀錄片「造山者」6日在德勒斯登（Dresden）放映，活動由德勒斯登台灣同學會主辦、德國薩克森邦台灣交流協會（STAGE）協辦。德勒斯登為台積電德國廠所在地，吸引超過230名來自產官學界等人士。

駐德代表處發布新聞稿，駐德代表谷瑞生映前表示，台灣之所以能在全球半導體產業占有關鍵地位，不僅來自技術實力，也建立在民主、自由與法治等共享價值基礎上。

谷瑞生指出，台灣擁有完整且具競爭力的半導體供應鏈生態系，在人工智慧與先進晶片需求快速成長下，正持續扮演全球科技產業的重要樞紐，也為台灣與歐洲深化科技合作提供穩固基礎。

映後座談則由德勒斯登工業大學（TU Dresden）台籍教授李淑珍主持，與談人包括德勒斯登市經濟發展局長里契爾（Steffen Rietzschel）、德勒斯登工業大學校長史托丁格（Ursula Staudinger）、歐積電（ESMC）總裁克伊區（Christian Koitzsch）等德國半導體產官學專家。

克伊區映後表示，德國社會與產業界目前仍受到繁複行政程序限制，但他在與台灣合作過程中觀察到，台灣社會展現出高度包容與務實精神，能在確立方向後迅速付諸行動。克伊區說，這種行動力正是現今受官僚體制束縛的德國，目前最需要學習之處。

史托丁格則說明，德勒斯登工業大學近年與台灣在半導體研究及人才培育領域建立緊密合作關係，與台積電的合作更進一步提升德勒斯登工業大學的研究能量與國際能見度。

薩克森邦政府駐台辦事處長高博德（JosefGoldberger）進一步補充，薩克森邦（Sachsen）推動德國學子赴台半導體研習計畫迄今已有約300名青年參與，透過企業實習與學術交流，將培養更多熟悉台德兩地半導體產業環境的人才。

里契爾則在座談中向現場學生與專業人士喊話，強調德勒斯登兼具科技產業基礎與高品質生活，是一座融合創新與文化底蘊的城市，希望吸引更多國際半導體人才在德勒斯登工作與生活。