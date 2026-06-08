本周開盤前 五件國際事不可不知

在升息和人工智慧（AI）支出疑慮的雙重打擊之下，美國科技股和晶片股周五全面慘崩。伊朗又向以色列發射多輪飛彈，威脅到本已脆弱的停火協議，國際油價應聲，美股期指再跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 美伊停火協議岌岌可危，油價又漲

以色列攔截了伊朗的多輪飛彈，回報無人傷亡，同時宣布全國學校周一停課。美國總統川普力阻岌岌可危的停火協議破裂。福斯新聞報導，川普敦促伊朗重返談判桌，並告訴 Axios，他力勸以色列總理內唐亞胡不要採取報復行動。油價聞聲上漲。

布蘭特原油價格一度大漲 3.6%，來到每桶 96.47 美元，西德州中級原油則在每桶 94 美元附近。那斯達克 100 期指下跌 0.5%，標普 500 指數期貨則下跌 0.4%。

伊朗媒體報導，這波攻擊是對以色列的警告，要求以色列「停止在黎巴嫩的敵對行動」。

2. 費半重摔，台積電ADR大跌6.7%，先了解為什麼？

那斯達克綜合指數5日大跌4.2%，創下去年4月10日以來最大單日跌幅，領軍推升大盤頻創新高的費城半導體指數更慘跌10.3%，寫下2020年3月新冠肺炎疫情以來的最大單日跌幅，一日內市值便蒸發1.2兆美元（相當於三星電子的市值）。標普500指數則下跌2.6%，結束連續九周的漲勢。

美股近來漲勢名列前茅的佼佼者，周五均大幅回落。記憶體大廠Sandisk和英特爾（Intel）跌幅超過11%，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重挫6%。台積電ADR也大跌6.7%。

茲列半導體股重挫背後的五大關鍵因素和市場分析如下：1) 博通財報不如預期 戳破「AI 無敵論」；2)就業數據強勁，升息陰影籠罩；3) 科技巨人增股籌資引發AI支出疑慮；4) 美股漲勢過於集中是最大警訊；5) 超買修正不代表多頭終結。

知名財金教授席格爾（Jeremy Siegel）認為，周五科技股大跌是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，他樂觀認為，這波拉回通常不代表長期修正的開始。

CNBC知名主持人克萊默認為，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入IPO新股，如此美股恐怕難以進一步走高。

3. AI募資潮湧現 華爾街擔憂股權稀釋衝擊市場

為了籌資以實現人工智慧（AI）目標，企業紛紛發行新股，這股熱潮引發華爾街質疑：市場是否有足夠買盤全數承接？這些新增的股權供給又會對整體股價造成什麼影響？

這項風險上周五顯露無遺。有報導指出，Meta Platforms 正考慮透過發行股票籌資數百億美元，消息一出，Meta 股價應聲重挫 5.5%。

比起排山倒海而來的籌資規模相比，Meta 的規模其實微不足道。據彭博彙整的數據，SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 等公司未來幾個月若陸續公開發行（IPO），預計將為美國股市新增近 4 兆美元的市值。SpaceX 的交易案目前吸引的認購需求，遠超申報發行的股數。與此同時，Alphabet 計畫在下一季透過釋股籌資 850 億美元，資金主要流向公開市場。隨著其他科技龍頭也亟需資金興建 AI 資料中心，未來恐有更多公司跟進。

4. 美通膨看升 Fed鷹派抬頭

全球科技股上周重挫後，本周面臨另一利空：美國5月通膨年增率預估竄升至4.2%，在美國5月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會（Fed）鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，對股市繼續造成壓力。歐洲央行（ECB）本周也預料升息，象徵G7央行轉鷹。

美國上周公布5月就業報告，已使市場加碼押注Fed將升息。美國10日將公布5月消費者物價指數（CPI），則可能強化投資人的這項預期。

美國5月CPI預料年增4.2%，為三年多來最高，不計能源與食品物價的核心CPI年增率，也將比4月提高0.1個百分點，升至2.9%。

5. 輝達SK集團 結盟大計曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，記憶體晶片短缺可能持續「好幾年」，並預告今天（8日）將與SK集團宣布合作計畫，Vera中央處理器（CPU）將採用SK海力士的記憶體晶片。

黃仁勳7日晚間在和SK集團會長崔泰源、SK海力士執行長郭魯正、SK電信主管共進晚餐後說，「我們今年和SK海力士有非常重要的一年，我們正籌備（商機）非常、非常龐大的下半年和明年」，「我們推出革命性的CPU Vera，也將使用SK海力士的DRAM」，「我們正與從AI超級電腦、CPU到新款個人電腦（PC）及機器人等許多產業合作，所以我們有一些計畫，可能在明天會有一些宣布」。SK集團發言人表示，崔泰源和黃仁勳8日將舉行記者會，說明合作計畫。不過，他也表示目前還看不到記憶體晶片短缺的終點，「整體產業供應鏈－從晶圓、封裝到矽光子的一切…全都供不應求，因為需求是如此之高，將持續好幾年」。