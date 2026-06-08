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美通膨看升 Fed鷹派抬頭

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
在美國5月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會（Fed）鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，對股市繼續造成壓力。(路透) 葉亭均
在美國5月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會（Fed）鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，對股市繼續造成壓力。(路透) 葉亭均

全球科技股上周重挫後，本周面臨另一利空：美國5月通膨年增率預估竄升至4.2%，在美國5月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會Fed）鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，對股市繼續造成壓力。歐洲央行（ECB）本周也預料升息，象徵G7央行轉鷹。

美國上周公布5月就業報告，已使市場加碼押注Fed將升息。美國10日將公布5月消費者物價指數（CPI），則可能強化投資人的這項預期。

美國5月CPI預料年增4.2%，為三年多來最高，不計能源與食品物價的核心CPI年增率，也將比4月提高0.1個百分點，升至2.9%。

11日將出爐的5月生產者物價指數（PPI）也將呈現通膨加速，5月年增率跳升0.5個百分點到6.5%，核心PPI年增幅也將擴大到5.4%，尤其PPI指數的若干組成會進入Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數。美國5月PCE平減指數報告預定25日發布。

近來許多Fed官員的發言，都暗示目前在勞動市場與通膨職責之間的權衡，將較關注通膨。今年有決策投票權的克里夫蘭斯聯準銀行總裁哈瑪克5日表示，勞動市場正處於平衡狀態，近期可能須對通膨採取行動。今年沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施米德4日也說，目前的抉擇在於要保持耐心按兵不動、還是要升息抑制通膨。

同樣有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根3日指出，Fed目前的政策立場「中性、或可能有點寬鬆」，可能需要稍微緊縮貨幣政策。

市場預期，Fed 6月仍將維持基準利率區間於3.5%-3.75%不變，但在美國公布5月就業報告後，已提高12月升息的機率到68.4%，高於4日的52%。

此外，ECB 11日幾乎篤定升息1碼，提高存款利率到2.25%，因歐元區5月核心通膨率已意外加速，顯示能源價格上漲的效應正擴散至旅遊服務成本，也象徵G7央行轉鷹。

由於採購經理人指數（PMI）也暗示經濟活動放緩，ECB的下一步較難確定，但總裁拉加德預料仍將強調正考慮再次升息。

Fed 通膨 聯準會

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