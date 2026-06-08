快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

IATA：航空業將爆整併潮

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
IATA指出，中東戰爭帶動飛機燃料價大漲並迫使航線改道，可能引發航空業整併潮。（歐新社）
IATA指出，中東戰爭帶動飛機燃料價大漲並迫使航線改道，可能引發航空業整併潮。（歐新社）

國際航空運輸協會（IATA）指出，中東戰爭帶動飛機燃料價格大漲，並干擾重要的航空走廊，迫使航線改道，可能使更多航空公司破產，並將在今、明兩年激發航業整併潮。

廉航業者由於缺乏頭等艙、商務艙以及豪華經濟艙頂級艙位，願意支付高票價的旅客，又沒有信用卡忠實會員獎勵方案等高獲利率的營收來源，因此受創最重。

IATA秘書長沃許（Willie Walsh）表示，業者的壓力已經顯現。5月美國廉航業者精神航空公司倒閉，不會是最後一家，「不幸的是，我認為一些航空公司將發現難以因應如此之高的燃料價格」。

他預期，一些航空公司將歇業，其他一些將被大型航空公司收購。他表示，預料航空業者將取消不賺錢的航線，已經飆升的票價不大可能很快就回降，但廉航營運模式不會在壓力下終結。

目前還沒有重量級的航空業併購事件發生。聯合航空執行長柯比今年稍早時提出購併美國航空，建立一家美國航空業巨擘的大膽計畫，但法規障礙非常之大。

中東戰爭已顛覆杜拜、杜哈及阿布達比等中東航空中心的客貨流量，對阿聯酋、卡達航空及阿提哈德航空等中東業者造成嚴峻挑戰。

沃許認為，這場戰爭將不會對波斯灣的航空重鎮地位造成永久性的挑戰，因為中東擁有地理戰略重要性，以及波灣主要航空業者本身的價值；波灣業者的空運能量占全球的14%。

他表示，「這種運能無法被世界其他地區的航空業者取代。一旦戰事結束，我預料波灣航空業者將重新取得重要的市場地位」。

中東 廉航 美國航空

延伸閱讀

陸廉航對登機箱收費 專家：票價走低與燃油成本上升推動收費機制

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

航班落地白雲機場滑行58分鐘 網酸：都能從廣州到深圳了

機票真的越查越貴？達人破解票價浮動迷思 教3招省荷包

相關新聞

通膨加速 聯準會升息預期高

全球科技股上周五重挫，本周將面臨另一利空：美國五月通膨年增率預估將竄升至百分之四點二，在美國五月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會的鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，持續對股市造成壓力。歐洲央行（ＥＣＢ）本周預料將升息，象徵七大工業國集團（G7）央行轉鷹。

美通膨看升 Fed鷹派抬頭

全球科技股上周重挫後，本周面臨另一利空：美國5月通膨年增率預估竄升至4.2%，在美國5月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會（Fed）鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，對股市繼續造成壓力。歐洲央行（ECB）本周也預料升息，象徵G7央行轉鷹。

LNG 供給過剩腳步近了

液化天然氣（LNG）正走向供給過剩的時代。這話聽起來與人們的直覺背道而馳，畢竟伊朗戰爭已帶動LNG基準價格飆漲，荷莫茲海峽仍然封閉，全世界最大的LNG廠區依然閒置，且卡達表示修復工作至少要花三年。

洛城場館餐飲員工喊罷工

就在2026年世界盃足球賽開踢不到一周前，洛杉磯SoFi體育場的餐飲業員工投票通過，可能會在比賽期間罷工。

輝達、SK集團結盟大計曝光 AI 超級電腦、機器人等都會合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，記憶體晶片短缺可能持續「好幾年」，並預告8日將與SK集團宣布合作計畫，Vera中央處理器（CPU）將採用SK海力士的記憶體晶片，並於當天傍晚離開南韓，結束滿檔的四天「鐵人」行程。

南韓借錢炒股恐爆斷頭潮 官方喊對抗匯市投機交易

人工智慧（AI）概念股降溫，美股上周五（5日）暴跌，由於南韓借錢炒股的金額寫歷史新高，外界擔心可能會引發斷頭潮，加劇韓股的下行壓力。同時，南韓政府為防範8日韓元出現貶壓，7日矢言對抗匯市的投機交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。