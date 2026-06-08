IATA：航空業將爆整併潮

國際航空運輸協會（IATA）指出，中東戰爭帶動飛機燃料價格大漲，並干擾重要的航空走廊，迫使航線改道，可能使更多航空公司破產，並將在今、明兩年激發航業整併潮。

廉航業者由於缺乏頭等艙、商務艙以及豪華經濟艙頂級艙位，願意支付高票價的旅客，又沒有信用卡忠實會員獎勵方案等高獲利率的營收來源，因此受創最重。

IATA秘書長沃許（Willie Walsh）表示，業者的壓力已經顯現。5月美國廉航業者精神航空公司倒閉，不會是最後一家，「不幸的是，我認為一些航空公司將發現難以因應如此之高的燃料價格」。

他預期，一些航空公司將歇業，其他一些將被大型航空公司收購。他表示，預料航空業者將取消不賺錢的航線，已經飆升的票價不大可能很快就回降，但廉航營運模式不會在壓力下終結。

目前還沒有重量級的航空業併購事件發生。聯合航空執行長柯比今年稍早時提出購併美國航空，建立一家美國航空業巨擘的大膽計畫，但法規障礙非常之大。

中東戰爭已顛覆杜拜、杜哈及阿布達比等中東航空中心的客貨流量，對阿聯酋、卡達航空及阿提哈德航空等中東業者造成嚴峻挑戰。

沃許認為，這場戰爭將不會對波斯灣的航空重鎮地位造成永久性的挑戰，因為中東擁有地理戰略重要性，以及波灣主要航空業者本身的價值；波灣業者的空運能量占全球的14%。

他表示，「這種運能無法被世界其他地區的航空業者取代。一旦戰事結束，我預料波灣航空業者將重新取得重要的市場地位」。