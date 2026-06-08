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ChatGPT 變超級 App 拚 IPO 之前打造新成長引擎

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
OpenAI正在規劃ChatGPT改版，轉型為納入程式編碼工具與AI代理的「超級應用程式」。（法新社）
OpenAI正在規劃ChatGPT改版，轉型為納入程式編碼工具與AI代理的「超級應用程式」。（法新社）

知情人士透露，人工智慧（AI）巨擘OpenAI正在規劃ChatGPT改版，轉型為納入程式編碼工具與AI代理的「超級應用程式」（App），改版幅度為ChatGPT在2022年問世以來最大，力拚在今年稍晚首次公開發行股票（IPO）之前，尋找新的成長引擎。

英國金融時報（FT）引述OpenAI的十多名現任及前任員工指出，這項變革是OpenAI更廣泛組織重整的一環，調整資源配置，試圖吸引利潤更高的企業客戶市場，象徵執行長奧特曼在2022年推出ChatGPT後，偏重消費者市場的策略改變，加強與競爭對手Anthropic較勁。

OpenAI這次變革將給予程式編碼產品Codex更多資源與曝光，反映該公司日益相信AI的未來不在於會回答用戶問題的聊天機器人。一名OpenAI資深員工甚至說：「Chat已死。」

OpenAI主管日益把ChatGPT視為吸引用戶使用更高價值產品的門戶，並且相信AI代理問世，將是比聊天機器人更有價值的產品。ChatGPT每周活躍用戶超過9億人，但多數都是使用免費版。

OpenAI將在未來幾周開始推行變革，初期先調整ChatGPT的網站與行動App，重新設計ChatGPT介面，導入新的提示與功能，以鼓勵用戶轉向使用程式編碼、圖像生成等App、以及外部合作夥伴的服務。隨時間過去，OpenAI有意捨棄提示詞和功能，押注其模型能在用戶使用網站或App時，會自動了解用戶的意向。

之前掌理Codex、目前負責OpenAI所有核心產品的負責核心產品與平台業務的索帝奧（Thibault Sottiaux）說，這些變革「不只是表面而已…我們打造的方向是讓你擁有能在生活各個面向幫上忙的個人代理，不管是個人、還是工作」，「你能透過行動、桌上型電腦或網路連結」。

知情人士透露，Codex的多數用戶都是付費訂戶，200萬家企業用戶約占OpenAI營收的40%，OpenAI預期這個比率在今年底前將提高到50%。

OpenAI也已擱置一些聚焦消費者的計畫，包括允許用戶在ChatGPT內購物的結帳功能。該公司主管認為，用戶將日益與單一AI助理互動，而非仰賴一群個別的功能。

路透先前報導，OpenAI正準備在未來數周祕密提交IPO申請。不過，奧特曼表示，公司並不執著於時間點，會在合適時機公開上市。

ChatGPT OpenAI 奧特曼

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