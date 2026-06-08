通膨加速 聯準會升息預期高

全球科技股上周五重挫，本周將面臨另一利空：美國五月通膨年增率預估將竄升至百分之四點二，在美國五月就業報告意外強勁後，再度增強聯準會的鷹派聲勢，預料將帶動美債殖利率續揚，持續對股市造成壓力。歐洲央行（ＥＣＢ）本周預料將升息，象徵七大工業國集團（G7）央行轉鷹。

美國上周公布五月就業報告後，市場加碼押注聯準會將會升息。美國將於十日公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ），可能強化投資人的升息預期。

美國五月ＣＰＩ預料將年增百分之四點二，創三年多來最高，不計能源與食品物價的核心ＣＰＩ年增率也將比四月提高○點一個百分點，升至百分之二點九。

十一日將出爐的五月生產者物價指數（ＰＰＩ）也將呈現通膨加速，五月年增率預估跳升○點五個百分點到百分之六點五，核心ＰＰＩ年增率也將擴大到百分之五點四，尤其ＰＰＩ指數的部分組成會進入聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（ＰＣＥ）平減指數。美國五月ＰＣＥ平減指數報告預定廿五日發布。

近來許多聯準會官員的發言，暗示在勞動市場與通膨職責之間的權衡，將較關注通膨。今年有決策投票權的克里夫蘭斯聯準銀行總裁哈瑪克五日表示，勞動市場正處於平衡狀態，近期可能須對通膨採取行動。今年沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施米德四日也說，目前的抉擇在於要保持耐心按兵不動、還是要升息抑制通膨。

市場預期，聯準會六月仍將維持基準利率區間於百分之三點五至三點七五，但在美國公布五月就業報告後，已提高十二月升息機率到百分之六十八點四，高於四日的百分之五十二。

此外，歐央十一日幾乎篤定會升息一碼，提高存款利率到百分之二點二五，因歐元區五月核心通膨率意外加速，顯示能源價格上漲效應擴散至旅遊服務成本，也象徵G7央行轉鷹。

不過，由於採購經理人指數（ＰＭＩ）也暗示經濟活動放緩，歐央的下一步較難確定，但總裁拉加德預料仍將強調正考慮再次升息。路透訪調的經濟學家中，超過百分之六十預期歐央可能會在九月再度升息。