南韓人借錢炒股 市場憂爆斷頭潮

ＡＩ概念股降溫，美股上周五暴跌，由於南韓借錢炒股的金額創新高，市場擔心可能引發斷頭潮，加劇韓股的下行壓力。此外，南韓政府為防範韓元今天出現貶壓，昨表態對抗匯市的投機交易。

南韓金融投資協會指出，截至六月四日，KOSPI指數的融資交易餘額高達廿八點二四四兆韓元（約一八一億美元）的新高，一個月來增加逾三兆韓元。若納入KOSDAQ指數，融資交易餘額達卅七點七三七六兆韓元，為史上次高，僅次於五月廿九日的約卅八兆韓元。

當市場劇烈起伏，槓桿投資可能引發強制平倉。這個情況在五月十五日相當明顯，當天KOSPI短暫觸及八千點大關，轉而重挫百分之六點一二。三個交易日後，未交割交易的斷頭金額達一四五八億韓元，占未交割餘額百分之七點六。市場擔心斷頭潮可能釀成惡性循環，即「強制出售壓低指數、指數下挫又增添強制賣壓」。

韓股另一阻礙是韓元兌美元重貶，六日貶破一五六○兌一美元關卡，寫十七年新低。南韓財長具潤哲主持的緊急會議上，金融當局同意對引發韓元激烈波動的投機交易，展開調查並採取嚴厲行動，也贊成調查進出口商的非法交易，為迄今阻貶韓元的最強烈警告。