洛城場館餐飲員工喊罷工

就在2026年世界盃足球賽開踢不到一周前，洛杉磯SoFi體育場的餐飲業員工投票通過，可能會在比賽期間罷工。

當地工會組織Unite Here Local 11表示，他們要求場館餐飲服務的承包商Legends Global提高薪資，並保證聯邦政府移民執法人員不得進入場館，但談判陷入僵局，工會於是在5日舉行投票，結果贊成罷工的比率高達96%，代表他們可以隨時停止工作。新一輪勞資談判預定8日進行。

工會共同主席彼得森在聲明中表示，「如果洛杉磯的勞工收入微薄，連房租都付不起，還得在正常到班以及被移民執法局綁架之間做選擇，那世足賽對洛杉磯有什麼好處？」；「如果我們被迫罷工，那些價值10萬美元的國際足總包廂裡，大概就只剩瓶裝水和多力多滋洋芋片」。本屆世足賽預定美國時間6月11日開幕，美國本土、也是美國隊首場小組賽事，12日在SoFi體育場舉行。彭博資訊報導，這場美國對上巴拉圭的門票2,000美元起跳。體育場的員工也要求保護他們的個資，不被美國移民當局取得。