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南韓總統李在明提名女總理

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

南韓總統李在明已提名現任中小企業暨新創事業部長韓聖淑出任新任國務總理，若獲國會通過，將是南韓近20年來首位女總理、也是史上第二位女總理，借重韓聖淑在產官界的歷練，驅動南韓創新。

青瓦台官員7日表示，李在明已決定提名韓聖淑接任總理，領導南韓的AI轉型。若這項人事案獲國會批准，韓聖淑將成為李在明政府首位女總理。

59歲的韓聖淑職涯始於在一家地方電腦雜誌出版商擔任記者，1997年成為當地的入口網站Empas的創始成員，十年後加入入口網站巨擘Naver的前身NHN，主導把該公司轉型為南韓首屈一指的網路平台。

她2017年升任Naver執行長，是該公司首位女性舵手，2017-2020年都入選為財星（Fortune）的世界50位最有權勢女性。她在請辭執行長後，仍擔任Naver的歐洲事業主管，青瓦台強調，韓聖淑擁有產官界資歷，同時具備食實務專業與創新精神，也了解AI驅動轉型社會之所需。

南韓上一次出現女性總理，是2006年至2007年任職的韓明淑。現任總理金民錫即將卸任，據報導，他計劃參選執政黨共同民主黨預定於8月或9月舉行的全國代表大會黨魁選舉。

李在明 南韓 青瓦台

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