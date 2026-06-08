英國擬採購新創業晶片

每日電訊報報導，英國政府為鼓勵科技公司留在當地，將提案向當地科技公司採購人工智慧（AI）晶片。

報導引述計畫草案大綱指出，英國科技大臣肯德爾（Liz Kendall）將在本周倫敦科技周的演講，簡述向總部位於英國的企業，從事半導體設備「戰略採購」的這項計畫，以鼓勵新創公司留在英國。政府採購的設備可能用於從事供應服務、或創建AI叢集。

英國政府也計劃為企業確保籌資管道，包括政府資金，並且會投資技能，以幫助企業維持在英國的勞動力。這項計畫的另一目標是要確保英國在部分AI產業的「自主性」，避免英國過度依賴美國科技大廠。

肯德爾在1月表示，政府計劃投資10億英鎊（13億美元），擴增AI研究資源20倍。這項計畫將提供免費、公共的運算資源給企業和研究人員，「我們必須、也正在確保我們的主權AI能力」，「在科技上完全依賴其他國家這件事情太過重要，尤其當這項科技是屬於國防、金融服務和醫療保健領域時」。

美國總統川普的貿易戰，以及AI科技的日益重要，已引發歐洲憂心對白宮可能切斷美國科技業與歐洲國家往來。