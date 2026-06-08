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世足可望成史上規模最大運彩盛事 賭金衝向500億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
世界盃足球賽本周登場，可望成史上規模最大的運動博弈盛事。（法新社）
世界盃足球賽本周登場，可望成史上規模最大的運動博弈盛事。（法新社）

2026年世界盃足球賽本周登場，可望成為史上規模最大的運動博弈盛事，全球押注總額估計高達500億美元。約九成計劃在本屆比賽押注的美國人，是第一次在世界盃下注。

此外，預測市場也很熱門，主要預測市場Kalshi 4月的合約交易額年比飆增3,100%，達到創紀錄的148億美元。預測市場的運彩押注能對美國各地下注，不必顧慮各州法律。尼爾森數據顯示，為吸引押注者繼續投入，運彩公司每年在電視廣告花費近7億美元。

Kalshi和Polymarket在傳統運動博弈依然非法的德州與加州等地，囊括高人氣，而且在主辦今年世足賽事的洛杉磯、舊金山、達拉斯及休士頓，預測市場是當地運彩客唯一能合法下注之處。

Kalshi表示，與足球相關的交易活動年比已成長308倍，Polymarket的美國平台起步較慢，但已經與足球聯盟合作，有望吸引民眾投入。

不過，Flutter執行長傑克森表示，民眾依然偏好傳統博彩平台甚於預測市場，該公司最近在阿肯色州推出的線上運動博弈平台Fanduel，在幾周內吸引的用戶數量就占了該州成年人口的5%。

多數追蹤Flutter和Draftkings的分析師，仍給予這些股票買進評等，而且平均目標價各比目前股價高出53%和35%。

即便如此，各界對於博弈的憂慮日漸升高，愈來愈多官員也對該產業採取行動。今年3月喬治亞州議會否決了運彩合法化議案。科羅拉多州參議會近期通過法案，禁止運彩網站使用信用卡儲值、也不准廣告宣傳。2023年來，美國有八個州提高運彩稅率。

洛杉磯 世界盃 德州

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