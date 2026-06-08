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南韓借錢炒股恐爆斷頭潮 官方喊對抗匯市投機交易

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓借錢炒股的金額寫歷史新高，外界擔心可能會引發斷頭潮，加劇韓股的下行壓力。（歐新社）
南韓借錢炒股的金額寫歷史新高，外界擔心可能會引發斷頭潮，加劇韓股的下行壓力。（歐新社）

人工智慧（AI）概念股降溫，美股上周五（5日）暴跌，由於南韓借錢炒股的金額寫歷史新高，外界擔心可能會引發斷頭潮，加劇韓股的下行壓力。同時，南韓政府為防範8日韓元出現貶壓，7日矢言對抗匯市的投機交易。

韓國金融投資協會（KOFIA）顯示，截至6月4日，KOSPI指數的融資交易餘額達28.244兆韓元（約181億美元），寫歷來新高，一個月來增加逾3兆韓元。若再納入KOSDAQ指數，融資交易餘額達37.7376兆韓元，為史上第二高，僅次於5月29日的約38兆韓元。

融資交易餘額是指投資人向券商借錢購股，但尚未付款的金額，為散戶槓桿投資規模的關鍵指標。

問題是市場劇烈起伏時，槓桿投資可能引發強制平倉。融資交易時，投資人戶頭的融資維持率，若跌破140%需要補繳資金；未能付款，相關股票部位會遭強制出售，也就是斷頭。以未交割的券商交易來說，要是無法在交割日前補錢，將在此後的第三個交易日遭強制平倉。這個情況在5月15日相當明顯，當天KOSPI短暫觸及8,000點大關後，掉頭重挫6.12%。三個交易日後的5月20日，未交割交易的斷頭金額達1, 458億韓元，占未交割餘額的7.6%。外界擔心斷頭潮可能會釀成惡性循環，即「強制出售壓低指數、指數下挫又增添強制賣壓」。

南韓財長具潤哲主持的緊急會議上，金融當局同意對引發韓元激烈波動的投機交易，展開調查並採取嚴厲行動，也贊成調查進出口商的非法交易，為迄今遏阻韓元驟貶的最強烈警告。

韓股 美股 南韓

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