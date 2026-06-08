輝達、SK集團結盟大計曝光 AI 超級電腦、機器人等都會合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，記憶體晶片短缺可能持續「好幾年」，並預告8日將與SK集團宣布合作計畫，Vera中央處理器（CPU）將採用SK海力士的記憶體晶片，並於當天傍晚離開南韓，結束滿檔的四天「鐵人」行程。

他也在南韓掀起「仁來瘋」，結合企業外交與明星般的魅力，持續擴大人工智慧（AI）生態圈。

黃仁勳7日晚間在和SK集團會長崔泰源、SK海力士執行長郭魯正、SK電信主管共進晚餐後說，「我們今年和SK海力士有非常重要的一年，我們正籌備（商機）非常、非常龐大的下半年和明年」，「我們推出革命性的CPU Vera，也將使用SK海力士的DRAM」，「我們正與從AI超級電腦、CPU到新款個人電腦（PC）及機器人等許多產業合作，所以我們有一些計畫，可能在明天會有一些宣布」。SK集團發言人表示，崔泰源和黃仁勳8日將舉行記者會，說明合作計畫。不過，他也表示目前還看不到記憶體晶片短缺的終點，「整體產業供應鏈－從晶圓、封裝到矽光子的一切…全都供不應求，因為需求是如此之高，將持續好幾年」。

黃仁勳已在過去三天的行程中，會見SK集團、LG集團、現代集團、Naver等南韓最大企業的高層，擴大合作生態系，推動實體AI願景。

他8日的其他行程，包括和南韓科學技術情報通信部長官裴慶勳會面，並將造訪遊戲、AI與機器人新創公司、以及國立首爾大學。黃仁勳在享受當地文化的同時，也將深入探討次世代技術，並致力於鞏固輝達與當地合作夥伴在AI、機器人及半導體領域的合作關係。

炸雞店被視為這波黃仁勳「點食成金」的最大受惠產業。在他抵達首爾的第一天，弘大附近的炸雞分店單日銷售額比前周激增20%。韓式烤肉也在各大超市掀起搶購潮；6日E-Mart的進口五花肉銷售額比前周飆升460%；樂天超市進口五花肉的銷售額也大增5.5倍。

就在此時，科技股5日重挫，由半導體類股領跌，費半指數重摔10.3%，為2020年3月新冠疫情大爆發以來單日最大跌幅，市值一夕蒸發約1.3兆美元，輝達5日重挫約6%，市值蒸發超過3,000億美元。

不過，美國銀行（BofA）的分析師在上周舉辦的全球科技大會上，與輝達財務長柯蕾絲以及投資人關係主管史蒂克（Stewart Stecker）等高層交流後，如今認為輝達不再只是繪圖處理器（GPU）的領頭羊，而是一家展現出獨特多元化發展的公司，正持續擴大其競爭優勢。