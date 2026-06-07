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股價高不是恐懼的理由！這指標要留意 檢視自己投資組合是否合理

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
儘管美伊戰爭遲遲不落幕，國際油價居高不下，但股市仍一路高飛，利率環境也變得更加複雜。種種因素疊加在一起，使得當前的市場情勢非比尋常。法新社
儘管美伊戰爭遲遲不落幕，國際油價居高不下，但股市仍一路高飛，利率環境也變得更加複雜。種種因素疊加在一起，使得當前的市場情勢非比尋常。法新社

史莫林斯基（Erik Smolinski）說，市場狀況近來變得格外「有趣」，甚至是「非比尋常」。這對投資人而言，代表操作難度變高。但史莫林斯基建議投資人：千萬不要只看到股價創高就出場，而是要回頭認真檢視自己的投資組合，在情況生變下是否依然合理。

儘管美伊戰爭遲遲不落幕，國際油價也居高不下，但股市投資人似乎並未受影響，加上企業獲利數據亮眼，帶動美國等多國股市一路上衝。在此同時，利率環境也變得更加複雜，如果通膨壓力持續存在，聯準會Fed）等央行恐怕需要升息以因應。這些因素加在一起，使得當前的市場情勢非比尋常。

但史莫林斯基提醒，投資人不該為這些狀況恐慌，而是要密切關注發展，並做出一些調整。他的建議是：不要因為股價接近高點就做出情緒化的決定，而是要認真檢視自己的持股。BusinessInsider報導，史莫林斯基2007年就在股市打滾，每年的績效幾乎都超越美股大盤標普500指數。

他受訪時說：「市場正徘徊在歷史高點附近，這班列車永遠不會誤點」， 「我樂意不厭其煩強調這一點：其實市場大部分時間都處於這種狀態」，而在這種時候，投資人自然會緊張，接下來就是進行避險、減持甚至什麼風險也不想承擔。

但史莫林斯基認為，對長期投資人而言，這其實是錯誤的思維，因為會進場買股通常代表願意承受風險，以換取更高的報酬， 「這才是賺錢之道。如果你對風險過於猶豫，那就有點像…你來這裡幹什麼？這裡不適合你」。

他提醒，投資人不應太過衝動，或是只聽了哪位名嘴的話就決定拋售股票，但也不應過度自滿，畢竟「市場正處於一個非比尋常的情況」。他說自己最關注的訊號來自債券市場，但並非僅僅因為10年期美債殖利率正接近某個整數水準。

他說，他個人更注意的是殖利率變化的速度，而非殖利率本身。他解釋道，「在經濟強勁成長的背景下殖利率緩慢逼近5%，與快速、無序飆升截然不同。幾周內40到50個基點的波動，比到達一個整數水準更能指出可能有狀況。這種速度往往才是導致股市崩盤的原因。」

同樣吸引他注意力的還有實質殖利率，也就是經過通膨調整後的殖利率。10年期美債殖利率升抵5%時，在通膨率是2%或4%的大環境下，意義截然不同。

史莫林斯基認為，當10年期實質殖利率逼近2022年後的區間頂部時，債市才會真正開始與股市爭奪資金。他還補充，經濟成長過熱導致的拋售是一回事，而由通膨再次加速或對供應和赤字的擔憂引發的賣壓，歷史上對風險資產而言往往是災難性的。

聯準會 Fed 美股

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