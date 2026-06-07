強強聯手 韓媒：黃仁勳與SK集團會長擬8日宣布合作

史莫林斯基（Erik Smolinski）說，市場狀況近來變得格外「有趣」，甚至是「非比尋常」。這對投資人而言，代表操作難度變高。但史莫林斯基建議投資人：千萬不要只看到股價創高就出場，而是要回頭認真檢視自己的投資組合，在情況生變下是否依然合理。

2026-06-07 21:37