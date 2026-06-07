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強強聯手 韓媒：黃仁勳與SK集團會長擬8日宣布合作

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
根據韓國紐西斯通訊社，美國人工智慧晶片（AI）巨擘輝達執行長黃仁勳（圖）與韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源預計明天宣布兩家公司間的合作計畫。（中央社）
根據韓國紐西斯通訊社，美國人工智慧晶片（AI）巨擘輝達執行長黃仁勳（圖）與韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源預計明天宣布兩家公司間的合作計畫。（中央社）

根據韓國紐西斯通訊社，美國人工智慧晶片（AI）巨擘輝達執行長黃仁勳與韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源預計明天宣布兩家公司間的合作計畫。

SK海力士發言人已證實紐西斯通訊社（Newsis）報導，指出SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳計畫於明天上午向媒體說明這項計畫。

此外，黃仁勳今天也告訴記者，輝達明天可能與SK集團宣布消息。

黃仁勳 SK海力士 輝達

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