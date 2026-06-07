AI晶片股漲翻還有誰能買？權威週刊：除了輝達 這4檔也被低估

摘要 AI晶片股狂飆，新一輪泡沫警報也隨之響起，許多低毛利晶片廠股價暴漲翻倍，本益比失真。此時該全面撒網還是堅守基本面？權威財經雜誌《巴倫週刊》點名輝達、超微等5檔具有護城河，且本益成長比低、被低估的「新經濟支柱」。

（原文刊登時間2026/06/01）

如果你今年的投資也搭上了這波晶片熱潮，現在或許該停下來問一句：手上的股票，是真材實料，還是隨浪起舞？

漲勢「不分好壞」，本益比飆到超出常態

這波行情裡，費城半導體指數曾連漲18天，自3月底的低點算起，累計更上漲80%，使得擔憂新一輪泡沫重演的聲音再度響起。

更值得警惕的是，這波漲勢「不分好壞」：輝達漲30%，但低毛利的安森美、意法半導體卻各自暴漲122%。《巴倫週刊》分析指出，這些公司的本益比早已遠超歷史常態，唯獨輝達以任何標準看都還算便宜。

Atreides資產管理投資長貝克（Gavin Baker）一語道破矛盾：記憶體廠本益比僅個位數、輝達偏低，但電源、散熱、光通訊與半導體設備類股卻被推到極高倍數，「這些本益比不可能全部都對。」

當市場開始修正這道算術題，投資人該怎麼做？

AI產業鏈全都押就致勝？分散不代表穩贏

《華爾街日報》專欄作家麥金塔（James Mackintosh）提醒，AI變化太快，錢往哪裡流一直在變——ChatGPT問世後是輝達的GPU，今年換成記憶體與CPU，連燃料電池廠都因資料中心供電合約鹹魚翻身。

既然沒人說得準下一個爆發點在哪，有基金經理人乾脆主張：整條AI產業鏈都押一點，從最上層的應用軟體、AI模型，到最底層的晶片與電力，全面布局。如此一來，只要押中那些被低估的，獲利就足夠彌補其他。

但麥金塔提醒，分散不代表穩贏，真正的關鍵往往是時機。他舉例：1996至2000年的490檔網路IPO中，分散投資的整體績效慘澹；真正的贏家亞馬遜，1997年投入100美元如今值28萬美元——但若買在1999年高點，得苦熬近10年才翻身。選對標的還不夠，選錯時機一樣難熬。

輝達、超微等5檔具成長性，仍被低估

如果分散與擇時太難，不如回歸基本面，挑出真正有護城河的公司抱緊。《巴倫週刊》就點名5檔仍被低估的「新經濟支柱」，標準很明確——以未來2年獲利成長衡量，5檔的本益成長比（PEG，即本益比除以獲利成長率，數值越低代表股價相對成長性越便宜）皆低於0.6倍，遠優於標普500的1倍。

這5檔各有不可取代的位置：輝達是AI運算的GPU霸主，靠軟硬體整合築起最深護城河；超微在執行長蘇姿丰手中翻身，資料中心CPU市占衝上四成；博通專為Google、Meta等巨頭設計客製AI晶片，走出一條與輝達不同的路；台積電（ADR）則是上述晶片的共同製造者，穩坐全球晶圓代工龍頭；美光則是記憶體三強之一，搭上這波AI帶動的缺貨潮。

它們的共同點是：技術優勢難以撼動、毛利率夠高，經營團隊能在劇變中靈活應變——換句話說，就算熱潮退去，也最可能是留到最後的那一批。

不過，無論採取哪種思路，風險都不會消失。資料中心仍受電力與建廠速度限制，美國民眾的反彈也在升溫——3月蓋洛普民調顯示，71%受訪者反對在地方興建資料中心；中東戰事則推升能源成本、墊高利率，都可能讓漲勢提前降溫。

AI或許無法改變晶片業的景氣循環本質，卻能把循環拉得更長——而循環越長，體質好的公司越有底氣撐到最後。說到底，投資心法沒有絕對，只有適不適合：想清楚你能承受多少波動，比追問「這次是不是泡沫」更重要。

資料來源：巴倫週刊、WSJ

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