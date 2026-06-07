快訊

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI擬大幅改版ChatGPT 打造超級App

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導

金融時報今天報導，人工智慧（AI）巨擘OpenAI正在規劃歷來最大規模的ChatGPT改版，目標是將這款聊天機器人打造成具備程式開發工具與AI Agent（代理）功能的「超級App」，以提升營收，並為潛在的股票上市預做準備。

金融時報（Financial Times）引述10多名現任及前任員工指出，這項變革是OpenAI更大規模組織重整的一部分，說公司正在調整資源，鎖定高利潤的企業客戶市場，並加強與競爭對手Anthropic的較勁。

報導指出，這次改版將使OpenAI的程式開發產品Codex獲得更多資源與曝光，相關更新預計於未來數週內陸續推出，首先會在ChatGPT的網站與行動App登場。

報導並指出，為提高使用率，OpenAI正重新設計ChatGPT介面，導入新的提示與功能，將使用者引導至程式開發功能、圖片生成服務，以及如Canva、Booking.com等合作夥伴的服務。

金融時報補充，大多數Codex用戶皆為付費訂戶，而200萬個企業用戶約占OpenAI營收的40%。報導指出，OpenAI預期年底前這一比例將提高到50%。

這波改革也反映出OpenAI內部策略的重要轉變。

一名OpenAI高階員工向金融時報表示，「Chat已經死了」，顯示公司日益相信，AI的未來不在於回答問題的聊天機器人，而是能替使用者完成任務的AIAgent。

負責核心產品與平台業務的索蒂奧（Thibault Sottiaux）表示，公司正朝打造個人AI Agent的方向發展，希望使用者無論透過手機、電腦或其他裝置，都能獲得協助處理工作與生活事務的服務。

金融時報指出，OpenAI的策略正逐漸向以企業市場為重心的Anthropic靠攏。公司今年已整合ChatGPT、Codex等產品團隊，部分消費者導向計畫則遭擱置，以集中資源拓展企業客戶業務。

OpenAI今年稍早表示，ChatGPT每週活躍用戶超過9億，消費者訂戶數則突破5000萬。

路透社目前尚無法立即核實金融時報的報導。OpenAI也沒有立即回應路透社的置評請求。

路透社上個月曾報導，OpenAI正準備在未來數週秘密提交美國公開募股（IPO）申請。不過，執行長阿特曼（Sam Altman）表示，公司並不執著於時間點，會在合適時機公開上市。

ChatGPT OpenAI

延伸閱讀

Meta衝AI 擬現增數百億美元 股價應聲下跌5.5%

騰訊攜手機業升級AI功能 外界推測為自研智慧助理鋪路

OpenAI傳提議「美政府入股」是全民共享AI效益還是拉川普護航？

美軟體股強彈 AI威脅淡化

相關新聞

盼快速致富 40%年輕男性曾下注預測市場 真能賺錢？

今年初，29歲的製造工程師歐文斯(Thomas Christian Owens)決定首次嘗試「預測市場」(prediction markets)。他在1月註冊Kalshi帳戶，存入500元開始下注，「我一度累積到將近4600元，但肯定都輸光了。」

AI利益全民共享 川普擬晤業者

人工智慧的爆炸性發展已引發社會大眾對於AI科技用電量過大、破壞環境、取代人類工作與不受控制的憂慮。為消除AI科技造成的緊張關係與反對聲浪，AI巨擘、國會議員與川普政府已開始思考如何讓全民共享AI利益。川普總統5日表示，他本周可能就與主要的AI公司商討由政府入股AI公司的構想。

IG推月費訂閱制 為AI代理功能鋪路

社群媒體Meta持續尋求廣告收入以外的成長動能，近日宣布推出月費3.99元的「Instagram Plus」訂閱方案，提供多項進階功能與個人化服務，鎖定內容創作者及網路行銷等重度使用者市場。Meta強調，現有免費版Instagram不受影響，新方案只是額外選項，希望滿足部分用戶對更豐富功能的需求。

半導體股崩跌10% 蒸發1.3兆市值 暗藏5個原因

費城半導體指數5日重摔10.3%，創下2020年3月新冠肺炎疫情以來的單日最大跌幅，市值一夕間蒸發約1.3兆元。這波拋售潮不僅終結了科技股數周以來的漲勢，也讓那斯達克指數寫下一年多來最慘的一天。

比特幣跌破6萬美元 金價回吐今年來漲幅

美國5月非農就業數據強勁，引發市場憂心Fed今年升息機率大增，美股5日大跳水之餘，比特幣一度摜破6萬美元，為2024年10月以來首見；國際金價也跌約3%，回吐今年來全數漲幅。

川普談降息…由華許決定 強調就業數據強勁 股市應該要上漲

美國5月就業報告遠比預期強勁，再掀通膨疑慮。美國總統川普5日表示，希望能調降利率，但會留給新任聯準會（Fed）主席華許做決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。