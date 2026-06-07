OpenAI擬大幅改版ChatGPT 打造超級App
金融時報今天報導，人工智慧（AI）巨擘OpenAI正在規劃歷來最大規模的ChatGPT改版，目標是將這款聊天機器人打造成具備程式開發工具與AI Agent（代理）功能的「超級App」，以提升營收，並為潛在的股票上市預做準備。
金融時報（Financial Times）引述10多名現任及前任員工指出，這項變革是OpenAI更大規模組織重整的一部分，說公司正在調整資源，鎖定高利潤的企業客戶市場，並加強與競爭對手Anthropic的較勁。
報導指出，這次改版將使OpenAI的程式開發產品Codex獲得更多資源與曝光，相關更新預計於未來數週內陸續推出，首先會在ChatGPT的網站與行動App登場。
報導並指出，為提高使用率，OpenAI正重新設計ChatGPT介面，導入新的提示與功能，將使用者引導至程式開發功能、圖片生成服務，以及如Canva、Booking.com等合作夥伴的服務。
金融時報補充，大多數Codex用戶皆為付費訂戶，而200萬個企業用戶約占OpenAI營收的40%。報導指出，OpenAI預期年底前這一比例將提高到50%。
這波改革也反映出OpenAI內部策略的重要轉變。
一名OpenAI高階員工向金融時報表示，「Chat已經死了」，顯示公司日益相信，AI的未來不在於回答問題的聊天機器人，而是能替使用者完成任務的AIAgent。
負責核心產品與平台業務的索蒂奧（Thibault Sottiaux）表示，公司正朝打造個人AI Agent的方向發展，希望使用者無論透過手機、電腦或其他裝置，都能獲得協助處理工作與生活事務的服務。
金融時報指出，OpenAI的策略正逐漸向以企業市場為重心的Anthropic靠攏。公司今年已整合ChatGPT、Codex等產品團隊，部分消費者導向計畫則遭擱置，以集中資源拓展企業客戶業務。
OpenAI今年稍早表示，ChatGPT每週活躍用戶超過9億，消費者訂戶數則突破5000萬。
路透社目前尚無法立即核實金融時報的報導。OpenAI也沒有立即回應路透社的置評請求。
路透社上個月曾報導，OpenAI正準備在未來數週秘密提交美國公開募股（IPO）申請。不過，執行長阿特曼（Sam Altman）表示，公司並不執著於時間點，會在合適時機公開上市。
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