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螺旋蠅疫情防線重創美國牛肉產業 墨西哥搶占市場

中央社／ 德州勒波克6日綜合外電報導

美國德州西部的勒波克肥育場（Lubbock Feeders）自前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）時代以來一直持續飼養牛隻，如今只剩下一排排空蕩蕩的牛舍。

路透報導，去年美國暫停自墨西哥進口活體牛隻後，這座已有70年歷史的肥育場因供應中斷而瀕臨倒閉。業者指出，過去其牛隻大多來自墨國。

美國政府暫停墨西哥活牛進口，是為試圖阻止「新世界螺旋蠅蛆」（New World screwworm）入境。本週德州一座牧場通報60年來首起螺旋蠅蛆寄生病例，導致原本就已因為供應短缺、川普政府關稅政策及嚴重乾旱而面臨壓力的美國牛肉產業再受打擊。

相較之下，墨國北部科阿韋拉州（Coahuila）的肉牛產業卻出現另一番景象。當地過去出口牛隻至美國，如今已轉而出口牛肉。

在美國最大牛隻生產地德州，邊境關閉已迫使規模高達1000億美元的牛肉產業縮減規模。但在墨國，儘管螺旋蛆已感染約2萬8千頭動物，肉牛產業反而藉此機會擴建肥育與屠宰加工設施，將供應鏈上移，以賺取更高的利潤。數據顯示，2026年前4個月，墨國牛肉對美出口大幅成長。

勒波克肥育場經理兼共同股東威廉斯（Kyle Williams）表示：「如果最後在墨西哥完成肥育與加工，這對我們有什麼好處？」他批評，美國正將整個產業鏈拱手讓出，連帶也把工作機會、人力資源通通送出去，不再留在美國。

美國牛肉價格今年創下歷史新高，主因包括禁止自墨國進口牛隻，以及乾旱導致野火、迫使牧場縮減飼養規模，導致國內牛隻數量降至75年來最低。

美國先前每年自墨國進口逾百萬頭牛，約占美國牛肉生產所用牛隻總量的4%至5%。

美國農業部（USDA）則表示，只要在入境口岸實施檢疫與處理程序，未來仍可能安全恢復進口。

新世界螺旋蠅是一種寄生性蒼蠅，可感染所有溫血動物。雌蠅會在動物傷口產卵，若及早發現仍可治療。20世紀疫情期間，美國曾自德州生產設施釋放大量不孕蠅，最終成功控制疫情，但整體牛肉產業花了30年才恢復。

墨西哥 美國 市場

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