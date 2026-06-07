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伊朗戰爭封鎖荷莫茲海峽　OPEC+油價主導權旁落

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

伊朗戰爭導致波斯灣原油運輸實質中斷、國際油價飆漲；石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天將召開會議，討論是否增產配額，以抑制油價，但專家認為油國組織幾無能為力。

美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓全世界1/5的石油運輸遭中斷。

OPEC+方面指出，許多油輪受困海上，導致油國組織目前每日產量僅剩3300萬桶，遠低於戰爭爆發前的近4300萬桶。

石油輸出國組織與夥伴國今天將召開會議，討論增加產量配額。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品分析師漢森（Ole Hansen）說：「即使這次油國組織決定增產，但對實際情勢影響已極為有限。」

他向法新社強調：「OPEC+幾乎無能為力了。」

●阿聯出走 OPEC+影響式微

　

阿拉伯聯合大公國（UAE）因為自身龐大的剩餘產能，不想再受配額約束，在5月已宣布退出OPEC+，這進一步削弱石油組織的影響力。

英國布萊頓大學（University of Brighton）財金講師哈爾（Lawrence Haar）指出：「成員國不想再被左右，只想最大化自己的收益。」

阿聯的退出，其他成員國可能仿效，OPEC+面臨了更大風險。

數據公司Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示：「若伊拉克也退出，OPEC+恐將走向終結。」

法拉克沙希分析說，沙烏地阿拉伯作為石油組織的龍頭，「會竭盡所能阻止其他國家退出」；沙國可能提出更有彈性的生產配額，或是減低超產的懲罰。

●全球能源版圖重塑 美國油價影響力增長

路透社報導，OPEC+原來擁有的國際油價主導權，已因伊朗戰爭旁落給美國。

據報導，目前美國原油與成品油出口量，已飆升至每天1290萬桶的歷史新高，成為緩衝亞洲供應危機的最主要力量。

伊朗 伊朗戰爭 荷莫茲海峽

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