菲律賓高通膨弱披索夾擊 出口台商蒙短利承長壓

菲律賓近期面臨高通貨膨脹與披索貶值的雙重壓力。雖然出口導向台商可能受惠於疲弱披索，但員工生活成本持續攀升，未來也可能帶來更大的薪資調整壓力。

根據菲律賓統計局（PSA）數據，4月通膨率升至7.2%，5月雖回落至6.8%，仍遠高於菲律賓中央銀行設下的2%至4%的目標。與此同時，披索兌美元匯率5月中旬跌至逾61.72披索兌1美元的歷史低位，引發市場關注。

菲律賓台商總會總會長謝佳蓁告訴中央社，若以購買力來看，「2018年的1000披索，大約只相當於現在750披索」，油價也比過去高出2倍，交通、食品及日常開支持續增加，對基層家庭影響尤其明顯。

謝佳蓁表示，為協助員工因應生活成本上升，不少台商企業近期開始每月增加交通津貼或生活補貼，希望減輕員工負擔，讓員工可以度過艱難時期。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang）說明，美元走強、全球油價飆升以及菲律賓對進口能源的依賴，導致國家對美元需求激增、貿易和經常帳赤字擴大，進而造成披索貶值，而油價上漲也反映在運輸、物流及食品價格上，造成通膨。

對一般民眾而言，最直接的感受就是交通、電力與食品支出增加；企業界同樣承受壓力，面臨「漲價流失客戶、不漲價虧損」的兩難局面。

儘管如此，披索貶值對部分出口導向產業仍帶來短期利多。

蘇比克灣台商協會會長張哲嘉告訴中央社，蘇比克灣經濟特區大部分台商從事製造出口，在收入以美元計算、薪資以披索支付的情況下，披索疲弱短期內有利降低人事開支。

但張哲嘉示警，匯率紅利未必能長期維持，因為隨著油價與物價持續上漲，勞工生活負擔增加，未來要求調薪的壓力勢必升高。

除了經濟因素外，近期政治紛擾也成為市場關注焦點。2、3個月前交通團體因油價上漲而頻頻罷駛、示威，近期副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案送進參議院，政壇陷入更激烈的政治攻防，參議院院區內甚至傳出槍響、參議院領導層鬧雙胞，衝擊投資人信心。

今年第1季，菲律賓經濟成長率降至2.8%，低於市場預期。東協+3總體經濟研究辦公室（AMRO）2日在區域經濟展望更新報告中，下修菲律賓2026年經濟成長預測至4.1%，低於先前預估的5.3%。

面對經濟困境，馬可仕政府推出「民生、工業、食品和運輸整合方案」（UPLIFT）援助方案，整合交通補貼、燃料援助、糧食供應穩定及對弱勢家庭的支援措施。菲律賓中央銀行（BSP）4月下旬也透過升息，試圖抑制通膨並支撐披索。

但有觀察人士擔心，UPLIFT比較像是「短期止痛藥」而非「長期藥方」，應提升能源自主能力、改善基礎設施，吸引更多投資以創造就業與提高生產力，增強抵禦外部經濟衝擊的能力。