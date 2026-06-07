日本擬助菲強化油儲制度 將展開一系列調查

日本政府與日本國際協力機構（JICA）計劃著手強化東南亞國家協會（東協）成員國的能源供應網，並將優先支援菲律賓評估油儲制度，計劃今夏開始研究公私部門石油儲備等議題。

「日本經濟新聞」今天報導，菲律賓、越南、印尼、泰國被日本列為這項議題的支援對象，其中菲律賓被列為「最優先支援國」，越南則被列為「優先支援國」。

JICA隸屬於日本外務省（相當於外交部）。

菲律賓的原油幾乎都仰賴中東地區供應，在美國與以色列今年2月聯手攻擊伊朗之後，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3月底宣布進入「國家能源緊急狀態」。而且菲律賓的油儲制度並不完備，境內僅有一間煉油廠。

越南的部分，報導指出，日本也認為越南的石油儲備制度不夠完善。而越南是供應日本醫療物資其中一個重鎮，為了確保提供穩定的醫療服務，相關支援不可或缺。

其他東協（ASEAN）成員國如柬埔寨、寮國等國，則依賴越南及泰國的石油，缺乏石油儲備的基礎建設，日本當局計劃協助泰國與越南兩國釐清相關議題。

「日本經濟新聞」分析，日本展開支援的背景是東協各國與中國的經濟聯繫日益緊密，而日本有意在能源安全保障領域展現「與中國不同的價值」。

報導指出，日本並未設想直接供應原油或石油等能源，而是透過調查當地的石油儲備制度，分析煉油廠的所在地、相關處理能力、設備老化狀況，並確認儲油槽的容量、狀態，以及相關用地能否擴大，另外也將調查可進港的油輪大小。

這些調查將涉及採購原油到石油製品流通的供應鏈，以及評估是否有替代航路與其成本。而這些調查也將釐清銷往日本的醫療手套、血液透析導管等物資，對於醫療與產業界的影響。

這些調查預計耗時1年，日本當局將評估在不影響外交關係、民間企業活動的情況下，公布調查結果。