美媒：歐中貿易戰風險升高

（德國之聲中文網）歐盟委員會5月29日召開高層官員閉門會議，討論下一階段對華政策。歐盟委員會在會議後表示：“中國是一個關鍵的合作伙伴，接觸與對話將持續進行。與此同時，當前貿易和投資關系的現狀是不可持續的。”歐委會發表聲明，承諾將作出“更有力、更協調一致的應對措施”。

就此，彭博社6月3日援引知情人士報道稱，參與這場會議的官員們私下已承認中國很可能會采取報復行動，並一致認為有必要讓歐洲民眾意識到歐中貿易摩擦可能進一步加劇。

這篇名為“別無選擇，歐盟准備與中國展開貿易戰”的文章指出，歐盟眾多政界人士、政策制定者及主要智庫人士罕見地形成共識，對歐盟前景持相似的悲觀看法：如果歐盟不能迅速轉型、提升產業競爭力並構建現代化防務體系，將發現自身在美中兩國的夾擊下被邊緣化乃至受制於人。

彭博社繼續寫道：“盡管歐盟的決心或許正在趨於堅定，但面對中國的報復警告，布魯塞爾能否集體鼓起勇氣付諸行動，仍令人難以捉摸。去風險化議題已爭論三年，在半導體、關鍵礦產等核心投入品的替代供應鏈建設上，卻幾乎毫無進展，還在歐盟內部制造了分歧。”

“貿易戰風險升高，原因何在？”

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊向彭博社介紹，歐中關系趨於緊張，部分原因在於雙邊貿易關系已從過去的互補性，逐漸演變為競爭性。“中國希望推動本國產業升級，”他說，“我們希望讓本國產業擁有更多附加值——這符合中國的國家利益。”

歐盟委員會召開閉門會議的當天，《紐約時報》也發文分析道：“隨著北京采取更具攻擊性的貿易政策、從中國進口的商品激增，歐洲領導人和企業正為其對中國產品的依賴而感到焦慮——並討論如何抽身。中國在制造業中的主導地位不斷增強，歐洲看到了對其自身產業的存亡威脅。”

“我們的處境不妙，”智庫墨卡托中國研究中心駐布魯塞爾分析師阿爾切薩蒂（Rebecca Arcesati）向《紐約時報》表示。她指出，歐洲領導人需要應對選民以及更多短期的政治考量——這使得抗衡來自中國的大量商品進口變得困難，尤其是如果北京采取報復行動的話。阿爾切薩蒂說：“我們的體制本身就不是為了應對這樣一種挑戰而設計的。”

以“歐中貿易戰風險升高，原因何在？”為題的文章同時援引智庫美國外交關系協會經濟學家塞瑟（Brad Setser）寫道，許多歐洲領導人由於害怕遭到報復，不得不小心翼翼地對待中國。但他補充說，他們對制造業流失的恐懼可能會壓倒這一點，包括在德國等地。

《紐約時報》的文章還強調：“中國自身在貿易上日益強勢的姿態，有助於讓歐洲的反彈勢頭加劇。”

中國官媒：歐盟不該打也打不起“對華貿易戰”

5月30日，中國商務部發言人回應歐委會全體委員會議稱：“如歐方執意單方面推出新貿易工具並采取歧視性限制，中方將堅決反制，采取有效措施維護自身利益。”

早在歐盟委員會召開前的5月26日，中國官媒《環球時報》就發表社評直言：歐盟不該打也打不起“對華貿易戰”。

該報寫道：歐盟根本打不起一場所謂的“對華貿易戰”，因為互利共贏是中歐經貿關系的本質。文章繼續指出：所謂“中國商品沖擊歐洲產業”，實質是全球化分工下市場資源的最優配置，是雙方自願選擇、互利共贏的結果。“全球化分工下，中歐早已形成優勢互補、利益共生的格局，貿易保護主義無法解決歐洲產業競爭力下滑、經濟增長乏力的固有問題，只會讓歐洲再一次錯失機遇。”

歐方促中方解決貿易逆差問題

歐盟工業事務專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）五月底警告稱，歐盟企業在降低對華重大依賴方面行動遲緩。“歐洲企業中，將地緣政治風險和供應鏈風險納入經營決策的仍屬少數，”他在布魯塞爾向媒體表示。他還指出，歐盟將加大對進口配額、關稅等貿易防御手段的使用力度，以保護本土企業。

本周四，歐盟首席貿易談判代表謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在巴黎經合組織部長級會議間隙與中國商務部副部長李成鋼舉行會談。中國媒體僅報道稱，雙方就世貿組織改革、中歐經貿關系等議題進行深入交流，沒有提及更多細節。

謝夫喬維奇在會後新聞發布會上直言：“我向李成鋼副部長建議，我們還需要非常深入地審視對華貿易逆差日益擴大、愈發難以為繼的問題。”“貿易逆差以每天10億歐元的速度累積，這根本不可持續，”他補充道：“中國是龐大的經濟體，但我們對華出口額甚至低於對瑞士的出口。”

歐盟各國領導人預計將在本月晚些時候舉行的峰會上，審議和評估解決中歐貿易失衡問題的各項方案。謝夫喬維奇表示，他期待此次會議產出“重要的政治成果”，為解決這一問題提供“框架”。

這名歐盟委員會貿易和經濟安全委員還介紹，他的目標是“務實、結果導向”，而非“升級緊張局勢”，並希望在未來數周內在布魯塞爾與中國商務部長王文濤舉行實質性磋商。

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