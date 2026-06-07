WTO：全球貨貿成長恐放緩

世界貿易組織（WTO）5日表示，儘管2026年上半年全球貨物貿易在中東衝突引發的廣泛衝擊下展現韌性，但已有跡象顯示，其成長可能開始放緩。

WTO的「全球貨物貿易指標」（Goods Trade Barometer）在6月降至101.7，低於1月的102.3，顯示貿易成長可能開始放緩。不過，該指標仍高於100的分水嶺，代表貿易量增速高於近幾十年的平均趨勢。這項指標通常預示未來二至三個月的貿易走向，若低於100，意味貿易量低於趨勢，或短期可能轉弱。

WTO表示，「儘管中東持續衝突帶來阻力，全球商品貿易似乎仍保持韌性」，人工智慧（AI）相關的電子元件需求激增，可能在部分抵消了中東衝突帶來的負面影響。

報告顯示，6月電子元件貿易指標升至105.5，穩居趨勢之上；農產品原料則略低於趨勢線。另外，空運和貨櫃海運增速雖較數月前放緩，但分別保持在102.2和102.4。

WTO今年3月、在伊朗戰爭爆發後不久發布的預測中表示，今年全球貨物貿易成長率，將從去年的4.6%顯著放緩至1.9%；若荷莫茲海峽運輸持續受擾，且油氣價格今年全年都位居高檔，增速恐進一步放緩至1.4%。

WTO說，AI投資熱潮有望減緩衝擊，若這股熱潮比預期強勁，將為今年貿易成長貢獻0.5個百分點。AI熱潮的影響，在台、韓、日和中國大陸等亞洲經濟體的出口表現中，最為顯著。