川普：政府可能入股AI公司

為了在期中選舉前紓解選民對人工智慧（AI）吞噬工作的疑慮，美國總統川普表示政府可能入股OpenAI這類AI公司，以造福人民。

川普5日對媒體記者表示，他最近與主要AI實驗室討論此事，擬讓聯邦政府「成為這些公司的實質合夥人」。他表示，本周將在白宮與Anthropic、OpenAI和xAI等大型科技集團商議此提案。

之前，川普2.0基於「美國優先」的產業政策考量，已策略性入股英特爾，以及稀土和量子運算相關新創公司。這回提議入股AI公司，是受進步派議員桑德斯的提議影響。桑德斯擬提法案，對AI實驗室的股票徵收50%的一次性稅項，並用稅收成立美國主權財富基金，確保AI創造的利益用於改善全民生活。

川普4日肯定桑德斯的構想引起選民共鳴，因而萌生入股AI公司、化解民眾對AI日敵意的念頭。他說：「把他們當作這波革命的夥伴。那會是美好的事。」

現在距11月美國期中選舉只剩五個月，AI及其對就業的衝擊勢必成為選舉議題。民調顯示，選民愈來愈不滿川普政府的經濟施政表現，已威脅到共和黨繼續掌控國會的展望。