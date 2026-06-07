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Meta衝AI 擬現增數百億美元 股價應聲下跌5.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，為宏大的人工智慧（AI）計畫增闢資金管道。（路透）
英國金融時報（FT）引述知情人士報導，Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，為宏大的人工智慧（AI）計畫增闢資金管道。（路透）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，為宏大的人工智慧（AI）計畫增闢資金管道，Google母公司Alphabet上周也才剛完成規模空前850億美元的售股案。

因應Meta今年AI相關的資本支出1,450億美元的龐大資金需求，且2027年還將擴大，該公司高層一直在尋求「創意」的籌資管道。

知情人士指出，鑒於Alphabet上周順利籌資，投資人需求強勁還加碼50億美元，Meta內部相關討論更為熱絡。

受金融時報報導影響，Meta於5日股價跌幅一度擴大至7%，終場收跌5.5%。

據金融時報報導，Meta財務長蘇珊・李（Susan Li，音譯）正主導這項接洽這項售股案，另一位參與者是麥考米克（Dina Powell McCormick），她於1月卸下Meta董事職務，改以總裁身分投入公司營運。

知情人士透露，Meta團隊研究過Alphabet現金增資的架構，其中包括「強制轉換特別股」。這種做法能讓公司立即取得現金，但實際發行股票可能遞延數年才執行。

Meta高層深知，若決定辦理現金增資，必須加快腳步，才能在美國公開市場活動空前熱絡之際，確保市場仍有足夠的承接能量和熱度。

SpaceX預定下周IPO，預料籌資規模高達860億美元，市值將來到1.78兆美元。聊天機器人Claude開發商 Anthropic已祕密遞件，申請上市，競爭對手OpenAI也在籌備中。這兩家公司預料都將籌集數百億美元，上市後市值都將超過1兆美元。

分析師指出，微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等科技巨人，可能也在研議增發股票。但隨著AI資料中心支出激增，投資人憂心科技巨人財務壓力將更加吃重。

最近，隨著投資人對未來幾年龐大企業支出的看法更加謹慎，開始評估哪些公司最有機會在AI競賽中脫穎而出，股票表現也開始出現明顯分化。

景順北美投資級信用主管布里爾（Matt Brill）說：「超大規模資料中心業者正審慎行事，它們需要大量資本，也希望資金來源更加多元。」

科技巨人如今轉向增發股票，是因為近期已發行過巨量的債券。根據美銀（BofA）的數據，超大規模資料中心業今年來發行了數百億的美元債、瑞士法郎債、英鎊債。

Meta Alphabet 金融時報

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