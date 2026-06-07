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比特幣跌破6萬美元 金價回吐今年來漲幅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國5月非農就業數據強勁，引發市場憂心Fed今年升息機率大增，美股5日大跳水之餘，比特幣一度摜破6萬美元，為2024年10月以來首見；國際金價也跌約3%，回吐今年來全數漲幅。

比特幣5日在紐約盤中一度重挫7%至59,101美元，自去年10月觸及逾12.6萬美元高點以來，價值已蒸發過半，價格也低於美國總統川普重返白宮時的水準。

投資人自比特幣相關ETF撤資，以及地緣政治緊張再度升溫，都促使比特幣下跌。比特幣最大買家之一Strategy公司，日前披露罕見出售部分比特幣，令市場擔憂需求能否持續。另外，AI概念股已成為市場最主要成長型標的，削弱比特幣吸引力。

國際金價5日同步下跌，現貨金價盤中一度下跌2.96%至每英兩4,341.52美元。金價自伊朗戰爭爆發以來，跌幅超過17%。雖然黃金被視為抗通膨資產，但利率走高通常會對金價造成壓力。據芝商所FedWatch工具，市場目前預估Fed在12月升息的機率約72%，高於就業數據公布前的50%左右。

比特幣 金價 Fed

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