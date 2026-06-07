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川普談降息…由華許決定 強調就業數據強勁 股市應該要上漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國5月就業報告遠比預期強勁，再掀通膨疑慮。美國總統川普5日表示，希望能調降利率，但會留給新任聯準會（Fed）主席華許做決定。（法新社）
美國5月就業報告遠比預期強勁，再掀通膨疑慮。美國總統川普5日表示，希望能調降利率，但會留給新任聯準會（Fed）主席華許做決定。（法新社）

美國5月就業報告遠比預期強勁，再掀通膨疑慮。美國總統川普5日表示，希望能調降利率，但會留給新任聯準會（Fed）主席華許做決定。

美股5日在科技股賣壓湧現下急挫，隨著SpaceX將於12日掛牌，Fed預計17日公布利率決策，未來兩周將進入影響美股走勢的關鍵時期。

Fed觀察人士表示，華許在6月16日至17日首度主持決策會議，較容易的部分，會是刪除會後聲明暗示近期降息的措辭，但困難在於，向市場說明應對通膨的方式。

海軍聯邦信用合作社（NFCU）首席經濟學家隆恩表示，「華許必須對通膨傳達強硬立場」，「否則他將失去債券市場的信任」。

川普5日表示，金融市場太過重視通膨了，同日也在一篇社群媒體貼文中表示，「就業報告非常強勁，股市理應上漲而非下跌。過去200年來一直都是這樣。經濟成長並不代表通膨！」

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特也說，「美國經濟近來有充分的降息空間」，「Fed由新人（指華許）掌舵」，「他必須提出經濟的論述與分析，說服同僚降息時刻已至」。

然而，相較於數個月前，美國經濟前景已出現激烈變化，官員從擔心就業市場浮現疲態，轉為憂慮通膨。

在最新就業報告發布後，克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克透過社群媒體表示，「雖然我從未太過重視單一數據，但就業報告再度證實，勞動市場已大致趨於平衡」，「就目前來看，儘管經濟面臨不確定性，但按兵不動會是合理決定。但若當前的趨勢保持下去，很快就必須展開（升息）行動」。

交易員已預期，Fed年底前至少會升息一次。經濟學家也更動預期，法巴如今預估，Fed將於12月啟動升息。但花旗集團（Citigroup）仍不為所動，仍維持Fed今年將降息三次的預測，成為華爾街少見的異數。

降息 華許 川普

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