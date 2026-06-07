SpaceX即將在那斯達克交易所IPO 陸港投資人無緣申購

美國股市很快又要遭遇新的考驗：即將在11日開踢的2026世界盃足球賽。如果對「一場足球賽竟會與股市扯上關係」感到懷疑，這非常情有可原，但必須知道的是，當一國球隊在世足賽輸球時，該國的投資人會有多沮喪。

2026-06-06 21:40