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SpaceX即將在那斯達克交易所IPO 陸港投資人無緣申購
SpaceX即將在那斯達克交易所IPO，外媒發現，在中國大陸及香港無法瀏覽SpaceX官網及公開說明文件，傳出是因為承銷商禁止陸港投資人參與認購。市場人士分析，此舉可能與SpaceX具國防承包商身分，以及美國「國際武器貿易條例」（ITAR）相關限制有關。
SpaceX擬募資750億美元，若順利完成，估值將達1.75兆美元，成為全球規模最大IPO，躋身美國上市公司市值前十大。
不過，外媒查詢後發現，在香港和上海均無法瀏覽SpaceX網站，僅顯示一條錯誤訊息，稱該公司已禁止從這些地區IP位址訪問其官網與公開說明文件。彭博引述知情人士報導，SpaceX承銷商禁止陸港投資人參與該公司計畫中的IPO。負責此次發行的主承銷銀行已指示承銷團成員，不得接受來自大陸及香港客戶的認購申請。
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