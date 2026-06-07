聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX IPO大吸金 路透披露獲兩倍超額認購 不利股市反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
路透引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX首次公開發行股票（IPO）吸引多達1,500億美元（逾新台幣4.7兆元）資金，約為籌資目標金額750億美元的兩倍。
路透引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX首次公開發行股票（IPO）吸引多達1,500億美元（逾新台幣4.7兆元）資金，約為籌資目標金額750億美元的兩倍。

路透引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX首次公開發行股票（IPO）吸引多達1,500億美元（逾新台幣4.7兆元）資金，約為籌資目標金額750億美元的兩倍。

美國科技股5日崩跌，SpaceX的IPO案卻人氣爆發，引發新一波資金排擠效應疑慮，擔心未來可能會有更多投資人出脫手上持有的其他股票套現，以騰出資金買進SpaceX股票，引爆美股更大的賣壓出籠，不利大盤重挫後短線反彈。

銀行業者和投資人指出，目前看來，SpaceX IPO獲兩倍超額認購，算是差強人意，惟就SpaceX空前的上市規模而言，如此需求仍堪稱亮眼。

消息人士提醒，目前尚在行銷階段。在本周定價前，投資人需求仍有變數。

消息人士也說，部分大型法人投資人往往在IPO最後階段才下單，目前認購數字僅反映認購意願，而非最終配售結果，具體配額會在定價時決定。 SpaceX預定11日完成定價，隔天（12日）掛牌上市。

SpaceX計劃以每股135美元發行約5億5,560萬股，市值上看1.8兆美元，總籌資規模750億美元，將創史上最大IPO紀錄，規模是沙烏地國家石油公司2019年上市籌資294億美元的兩倍多。

SpaceX和今年後續的大型IPO在上市後不久，可望很快獲得追蹤指數基金買單。

那斯達克（Nasdaq）近日修訂規則，讓SpaceX在掛牌交易15個交易日後即可加入那斯達克100指數，原本最快要等上三個月。富時羅素（FTSE Russell）也採取類似做法，將等待時間縮短至五個交易日。

近期許多公司尋求募資，除SpaceX外，Google母公司Alphabet上周也剛完成850億美元的股權融資，據悉Meta也計劃跟進，隨後還有Anthropic和OpenAI等著上市。現金增資往往選在市場高點附近，這時公司股票最值錢，能賣到最好的價位。

SpaceX IPO 特斯拉

延伸閱讀

SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

不靠太空賺錢？2大投銀估SpaceX未來營收大宗 將來自這事業部門

美股臨SpaceX掛牌前震盪加劇 科技股先嘗震撼教育

相關新聞

川普談降息…由華許決定 強調就業數據強勁 股市應該要上漲

美國5月就業報告遠比預期強勁，再掀通膨疑慮。美國總統川普5日表示，希望能調降利率，但會留給新任聯準會（Fed）主席華許做決定。

美股變臉…資金全力避險 分析師：超強就業數據反使金融市場風雲變色

美國5月就業報告超強，本應是經濟好消息，卻觸動美國金融市場風雲變色，股市、債市、比特幣和黃金賣壓齊湧。分析師指出，市場氛圍已丕變，從「勇於承擔風險」轉為「全力規避風險」。

SpaceX IPO大吸金 路透披露獲兩倍超額認購 不利股市反彈

路透引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX首次公開發行股票（IPO）吸引多達1,500億美元（逾新台幣4.7兆元）資金，約為籌資目標金額750億美元的兩倍。

魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

美國股市很快又要遭遇新的考驗：即將在11日開踢的2026世界盃足球賽。如果對「一場足球賽竟會與股市扯上關係」感到懷疑，這非常情有可原，但必須知道的是，當一國球隊在世足賽輸球時，該國的投資人會有多沮喪。

比特幣跌破6萬美元 金價回吐今年來漲幅

美國5月非農就業數據強勁，引發市場憂心Fed今年升息機率大增，美股5日大跳水之餘，比特幣一度摜破6萬美元，為2024年10月以來首見；國際金價也跌約3%，回吐今年來全數漲幅。

專家：美國5月非農就業大增 恐短期效應

美國5月非農就業數據超預期，加深市場對聯準會（Fed）下一步將升息的押注，拖累美股5日重挫。專家表示，美國上月就業大增，是因為該國正為本周開踢的世界盃足球賽做準備，但這股效應不會持續太久。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。