SpaceX IPO大吸金 路透披露獲兩倍超額認購 不利股市反彈

路透引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX首次公開發行股票（IPO）吸引多達1,500億美元（逾新台幣4.7兆元）資金，約為籌資目標金額750億美元的兩倍。

美國科技股5日崩跌，SpaceX的IPO案卻人氣爆發，引發新一波資金排擠效應疑慮，擔心未來可能會有更多投資人出脫手上持有的其他股票套現，以騰出資金買進SpaceX股票，引爆美股更大的賣壓出籠，不利大盤重挫後短線反彈。

銀行業者和投資人指出，目前看來，SpaceX IPO獲兩倍超額認購，算是差強人意，惟就SpaceX空前的上市規模而言，如此需求仍堪稱亮眼。

消息人士提醒，目前尚在行銷階段。在本周定價前，投資人需求仍有變數。

消息人士也說，部分大型法人投資人往往在IPO最後階段才下單，目前認購數字僅反映認購意願，而非最終配售結果，具體配額會在定價時決定。 SpaceX預定11日完成定價，隔天（12日）掛牌上市。

SpaceX計劃以每股135美元發行約5億5,560萬股，市值上看1.8兆美元，總籌資規模750億美元，將創史上最大IPO紀錄，規模是沙烏地國家石油公司2019年上市籌資294億美元的兩倍多。

SpaceX和今年後續的大型IPO在上市後不久，可望很快獲得追蹤指數基金買單。

那斯達克（Nasdaq）近日修訂規則，讓SpaceX在掛牌交易15個交易日後即可加入那斯達克100指數，原本最快要等上三個月。富時羅素（FTSE Russell）也採取類似做法，將等待時間縮短至五個交易日。

近期許多公司尋求募資，除SpaceX外，Google母公司Alphabet上周也剛完成850億美元的股權融資，據悉Meta也計劃跟進，隨後還有Anthropic和OpenAI等著上市。現金增資往往選在市場高點附近，這時公司股票最值錢，能賣到最好的價位。