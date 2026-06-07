美股變臉…資金全力避險 分析師：超強就業數據反使金融市場風雲變色

美國5月就業報告超強，本應是經濟好消息，卻觸動美國金融市場風雲變色，股市、債市、比特幣和黃金賣壓齊湧。分析師指出，市場氛圍已丕變，從「勇於承擔風險」轉為「全力規避風險」。

Baird投資策略師梅菲德指出，AI股近來扶搖直上，股價基本上已趨近飽和，一有風吹草動就可能引爆賣壓。另外，媒體披露Meta繼Google之後，也擬發行新股籌資支應AI基建之需，同樣不利股價後市。

引發5日市場大跌導火線，是美國5月非農就業人口激增17.2萬人，比經濟學家預估的8.8萬人高出一倍。這就經濟而論是好消息，但對市場來說是利空，因為不僅粉碎市場對聯準會（Fed）今年降息的希望，還幾乎確定Fed年底前將提高利率，讓利率維持在高檔更久。

美國公債殖利率應聲上揚，基準的10年期美債殖利率躍上4.54%；債券價格與殖利率走勢呈反向關係。債券殖利率挺升，削弱股票的相對投資吸引力，也使股市承壓。

瑞穗策略師羅榷斯特表示，美股短線已「超買」，早該拉回整理。但他認為，唯有在盈餘成長趨勢逆轉的情況下，才會真正終結美股這波漲勢。即便博通本周發布的財測雖令人失望，但「有可能是個案」，尚未成為整個半導體產業普遍現象。

Visdom投資集團交易主管齊蒙特認為，市場先前已超買且過於亢奮，5月非農就業報告成壓垮駱駝的最後一根稻草。

知名財金教授席格爾認為，5日科技股大跌，是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，但這波拉回通常不代表長期修正的開始。

CNBC知名主持人克萊默指出，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入IPO新股，使得美股恐難以進一步走高。