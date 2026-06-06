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魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

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魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
自1950年來，世界盃舉辦期間標普500指數平均下跌1.19%。歐新社
自1950年來，世界盃舉辦期間標普500指數平均下跌1.19%。歐新社

美國股市很快又要遭遇新的考驗：即將在11日開踢的2026世界盃足球賽。如果對「一場足球賽竟會與股市扯上關係」感到懷疑，這非常情有可原，但必須知道的是，當一國球隊在世足賽輸球時，該國的投資人會有多沮喪

財經社群主持人威爾博恩（Ryan Wilbourn）表示，自1950年來，在世界盃舉辦期間，美股標普500指數平均下跌1.19%；這番言論也為美股的展望蒙上陰影。

威爾博恩說，表現最差的是1974年西德世界盃，標普500指數下跌11.54%，當時美國正深陷石油危機引發的熊市，指數在不到一個月內蒸發逾一成市值。表現最佳的是1998年法國世界盃，標普500指數上漲6.29%。這與當時網路泡沫時期的多頭行情有很大關係。

近代情況則好壞參半。2018年俄羅斯世界盃期間，標普500指數上漲0.80%；2022年卡達世界盃期間則下跌2.85%，當時聯準會（Fed）正激進升息。

值得注意的規律是：世界盃通常在6月至7月舉行，而這段期間恰好與「5月賣股離場」的市場傳統淡季的重疊。

而大量學術研究發現，所支持球隊輸球的失落情緒，確實會對股市產生顯著影響。

這類研究可追溯至20年前一篇題為《運動情緒與股票報酬》（Sports Sentiment and Stock Returns）的論文，由艾德門斯（Alex Edmans）、葛西亞（Diego Garcia）以及諾利（Oyvind Norli）三位財務學教授共同完成。

研究團隊分析了自1973年以來超過1,100場足球賽後的股市表現。他們發現，平均而言，當某國國家隊在世界盃落敗後，該國股市隔日的報酬率會顯著低於平均水準。相反地，他們並未發現國家隊獲勝後，股市會出現相對應的正面效應。

世足賽 美股 世界盃

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