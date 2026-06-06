半導體股頭部4凶兆已中幾個？5月散戶大買晶片股 恐樂極生悲

半導體股過去兩個月來漲勢風馳電掣，但近日翻車，費城半導體指數連兩日重摔，光5日就狂瀉10%。分析師指出，倘若半導體股沒能扭轉頹勢，5月大舉買進晶片股的散戶投資人恐將樂極生悲。

回顧2026半導體股走勢幾經轉折

最近半導體漲勢兇猛，令人淡忘年初時，這類股表現其實欠佳。2026年頭幾周，投資資金轉出熱門科技股；2月底伊朗戰爭爆發後，又將科技股為主的那斯達克綜合指數打落修正領域（意指股價從前波高點回落逾10%）。

科技股走勢轉弱，讓喜愛這類股的散戶投資人為之膽寒。數據顯示，美國散戶投資人2026年的股票買氣與近幾年相比明顯降溫。散戶投資人在某些交易日甚至殺出持股，變成淨賣家，是2023年來僅見。

一直到3月底，跡象顯示伊朗戰爭和平協議露出曙光，激勵美股翻揚，由半導體掛帥的科技股於是強力反彈。費城半導體指數在4月和5月期間大約飆漲69.1%，記憶體晶股漲勢尤猛，例如美光和Sandisk這兩個月股價分別飆升187.4%和166.8%。

散戶投資人5月買半導體股大賺

半導體股漲熱如此壯觀，說服散戶投資人回籠。券商eToro的資料顯示，5月散戶投資人買股成交量是今年來最高的一月，而且買盤大多集中在半導體股，包括輝達（Nvidia）、美光、Sandisk、英特爾和超微（AMD）。他們也買追蹤指數的指數股票型基金（ETF），像是道富SPDR標普500ETF（SPY）、景順QQQ信託基金（QQQ），以及iShares半導體股ETF（SOXX）。

eToro投資分析師肯威爾說：「這波漲勢讓散戶投資人大豐收。在美國eToro號散戶投資人月的買單超越今年來其他月份，買氣最旺的個股包括輝達、美光、Sandisk、英特爾和超微。換句話說，散戶投資人重返市場正是時候，成為上個月乃至今年的最大贏家。」

這意味著，散戶投資人在半導體股這波漲勢受惠最大；但若漲勢逆轉，這群投資人卻又可能淪為大輸家。投資人過去兩個交易日已初嚐這種樂極生悲的滋味——費半指數連兩日跌幅為去年4月「解放日」關稅震驚市場以來最大。

華爾街分析師對半導體股後市轉趨保守，懷疑近來漲勢還能持續多久。有些人甚至拿這波科技股漲勢與2020年達康泡沫時代相提並論。

上月底，BTIG首席技術分析師柯林斯基發布研究報告示警：「費城半導體指數九周飆漲71%，僅2000年3月10日見過更猛的漲勢，當天正是達康泡沫的頂點。我們建議6月不要進一步為超額報酬追高動能股。」

博通財測欠佳觸發警鈴 頭部2徵兆浮現

市場對半導體股看法再度轉趨保守，這回禍首是博通（Broadcom）。博通本周發布財報，每股盈餘優於分析師共識預測，但財測低於預期，導致該股周四崩跌12.6%，周五續挫7.9%。

Ned Davis Research策略師團隊上月提醒客戶留意半導體股「頭部」的四徵兆：符合Ned Davis泡沫定義的公司占比高、超大規模雲端業者（hyperscaler）對資本支出的預測減緩、記憶體晶片股行情由盛轉衰，以及企業盈餘利多不漲反而大跌。

目前看來，似已浮現後兩個徵兆，即記憶體股轉跌，和盈餘利多出爐反而大跌（如博通）。

不過，Ned Davis策略師卓席克和分析師穆爾斯認為，這波由人工智慧（AI）資本支出熱潮驅動的晶片股「超級周期」，可能才剛啟動，算力變得像鐵路、水電和網路之類的基礎設施，目前仍供不應求，難免形成泡沫。最近半導體與半導體設備股狂漲的情況，也曾在1998年、2001年和2002年發生，其中1998年的案例與現況最接近——那個泡沫在兩年後爆裂。

但抓泡沫頂點不易，因為即使股價觸頂，基本面通常看起來仍強。以達康泡沫時期為例，全球半導體出貨成長在2000年8月見頂，但六個月前——2000年3月——股價就已登峰造極。