中東局勢惡化…全日空、日本航空擬上調歐美線燃油附加費 恐衝擊暑假旺季

共同社報導，全日空（ANA）和日本航空公司（JAL）已經基本決定大幅上調7月至8月出票的歐美航線燃油附加費。

報導指出，5月至6月出票的北美、歐洲航線單程燃油附加費已高達5萬6000日元（約新台幣1萬1037元），預計將進一步上調並刷新最高紀錄，可能升至6萬5000至7萬日元（約新台幣1萬2811元至1萬3797元）區間。

因中東局勢惡化，航空燃料價格持續高漲。這次上調將直接衝擊暑假旺季，恐怕會影響觀光旅遊需求。業者正就具體的上調幅度與國土交通省等部門協調，將於近期敲定。

亞洲等其他地區航線的燃油附加費也將漲價。此前北美、歐洲航線的最高紀錄為2022年10月至11月的全日空5萬8000日元、日本航空5萬7200日元。