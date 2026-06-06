快訊

捷運摳腳大叔傳惡臭！乘客閃避嘆「都是屑屑」北捷曝下場

魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

彰化毒駕男倒車衝撞！埔鹽分駐所長右腿骨裂 檢聲押被駁回將抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢惡化…全日空、日本航空擬上調歐美線燃油附加費 恐衝擊暑假旺季

中央社／ 東京6日綜合外電報導
共同社報導，全日空（ANA）和日本航空公司（JAL）已經基本決定大幅上調7月至8月出票的歐美航線燃油附加費。 路透社
共同社報導，全日空（ANA）和日本航空公司（JAL）已經基本決定大幅上調7月至8月出票的歐美航線燃油附加費。 路透社

共同社報導，全日空（ANA）和日本航空公司（JAL）已經基本決定大幅上調7月至8月出票的歐美航線燃油附加費。

報導指出，5月至6月出票的北美、歐洲航線單程燃油附加費已高達5萬6000日元（約新台幣1萬1037元），預計將進一步上調並刷新最高紀錄，可能升至6萬5000至7萬日元（約新台幣1萬2811元至1萬3797元）區間。

中東局勢惡化，航空燃料價格持續高漲。這次上調將直接衝擊暑假旺季，恐怕會影響觀光旅遊需求。業者正就具體的上調幅度與國土交通省等部門協調，將於近期敲定。

亞洲等其他地區航線的燃油附加費也將漲價。此前北美、歐洲航線的最高紀錄為2022年10月至11月的全日空5萬8000日元、日本航空5萬7200日元。

日本 航線 歐洲 中東 能源 航空公司

延伸閱讀

敘利亞過境航班5月暴增375% 大賺590萬過路費

中東局勢衝擊民生經濟 日本3.1兆日圓追加預算正式過關

機票真的越查越貴？達人破解票價浮動迷思 教3招省荷包

物價飛漲…5月CPI年增率飆到2.2% 通膨危機再起

相關新聞

魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

美國股市很快又要遭遇新的考驗：即將在11日開踢的2026世界盃足球賽。如果對「一場足球賽竟會與股市扯上關係」感到懷疑，這非常情有可原，但必須知道的是，當一國球隊在世足賽輸球時，該國的投資人會有多沮喪。

5月就業超強 會改變Fed本月利率決策嗎？緊盯暗示升息的3大線索

十天後，美國聯準會（Fed）主席華許將主持上任後首次貨幣決策會議，在伊朗戰爭恐推升通膨，而5月非農就業報告顯示勞動市場大有改善後，各界將密切關注華許如何回應通膨看升的跡象，特別是緊盯Fed是否拋下日後將升息的三大暗示。

半導體股頭部4凶兆已中幾個？5月散戶大買晶片股 恐樂極生悲

半導體股過去兩個月來漲勢風馳電掣，但近日翻車，費城半導體指數連兩日重摔，光5日就狂瀉10%。分析師指出，倘若半導體股沒能扭轉頹勢，5月大舉買進晶片股的散戶投資人恐將樂極生悲。

中東局勢惡化…全日空、日本航空擬上調歐美線燃油附加費 恐衝擊暑假旺季

共同社報導，全日空（ANA）和日本航空公司（JAL）已經基本決定大幅上調7月至8月出票的歐美航線燃油附加費

股市過熱？花旗示警：全球泡沫程度升抵金融海嘯以來最高

根據花旗（Citi）5日的報告，全球股市目前的泡沫水準為2008年金融海嘯以來最高，但還不到過熱的程度。

美國股債、黃金、比特幣齊跌 市場氛圍驟變引爆避險賣壓

美國5月就業報告超強，本應是經濟好消息，卻觸動美國金融市場風雲變色，股市、債市、比特幣和黃金賣壓齊湧。分析師指出，市場氛圍已丕變，從「勇於承擔風險」轉為「全力規避風險」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。