美國股債黃金比特幣齊跌！市場氛圍驟變引爆避險賣壓

美國5月就業報告超強，本應是經濟好消息，卻觸動美國金融市場風雲變色，股市、債市、比特幣和黃金賣壓齊湧。分析師指出，市場氛圍已丕變，從「勇於承擔風險」轉為「全力規避風險」。

美股標普500指數5日（周五）暴跌2.6%，是去年10月來最大單日跌幅，周線轉跌，中斷連九周漲勢。科技股為主的那斯達克綜合指數暴跌4.2%，跌幅為去年4月來最深。科技股占比較小的道瓊工業指數也跌1.35%，跌幅為三個月來最大。

跌勢最慘的是費城半導體指數，5日崩跌10.3%，寫下2020年3月新冠疫情爆發以來最大單日跌幅紀錄。在此之前，費半指數2026年來已飆漲逾80%。財測比預期弱的博通（Broadcom）繼續引領人工智慧（AI）概念股重挫，凸顯投資人對AI股的信心已轉弱。

Baird投資策略師梅菲德指出，AI股近來扶搖直上，股價基本上已臻飽和，一有風吹草動就可能引爆賣壓。而且，報導傳出Meta繼Google之後，也擬發行新股籌資支應AI基建之需，也不利股價後市。

引爆賣壓導火線：就業超強粉碎Fed今年降息希望

引發5日市場大跌的導火線，是美國5月非農就業人口激增17.2萬人，比經濟學家預估的8.8萬人高出一倍。這就經濟而論是好消息，但對市場來說卻是利空，因為那不僅粉碎市場對聯準會（Fed）今年降息的希望，還幾乎確定Fed年底前將提高利率，讓利率維持在更高檔更久。

Edward Jones投資策略經濟學家麥坎說：「近期而言，這套數據證實，Fed今年降息就免談了，而且市場擔心下一步恐怕是升息。」

美國公債殖利率應聲上揚，基準的10年期美債殖利率躍上4.54%；債券價格與殖利率走勢呈反向關係。債券殖利率挺升，削弱股票的相對投資吸引力，也使股市承壓。

各類資產投資人從貪婪轉為恐懼 全力降低曝險

反映市場避險氣氛的另一跡象，見於比特幣暴跌逾5%，跌破60,000美價位，觸及2024年10月來最低點。這種加密幣本周跌幅超過17%，且已從去年10月漲抵的歷史新高紀錄腰斬。

金價也重摔逾3.5%，今年來的漲幅悉數回吐。利率若走高，可能使黃金這種不孳息的資產魅力大減。

麥坎認為，Fed提高利率的門檻仍高，必須見到「通膨更持續竄升」的跡象，才會說服Fed改弦易轍，啟動貨幣緊縮循環。

話雖如此，市場已提前陷入利率看升的氛圍。CNN的恐懼與貪婪指數（F&G Index）5日跌入「恐懼」領域，一反該指數自4月15日（標普500指數當天締造伊朗戰爭爆發後首次新高紀錄）以來高懸在「貪婪」的水位。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）5日狂飆40%，衝上兩個月來最高的21.51。

deVere Group執行長葛林說：「市場數月來一直設法給Fed降利率找理由，但今天的就業報告讓決策官員沒理由降息。雖說一份報告不至於形成政策，但這種重量級報告會使概率起變化。市場立刻認清這一點。」

瑞穗策略師羅榷斯特表示，美股短線已「超買」，早該拉回整理了。但他認為，唯有在盈餘成長趨勢逆轉的情況下，才會真正終結美股這波漲勢。他說，博通本周發布的財測雖令人失望，但「有可能是個案」，尚未成為整個半導體產業普遍的現象。