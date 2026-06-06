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費半重摔10.3%…創疫情以來單日最大跌幅 開盤前「5大事」先留意

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受費半重摔10%拖累，台積電ADR也大跌6.7%，下周開盤的台股如臨大廠。路透
受費半重摔10%拖累，台積電ADR也大跌6.7%，下周開盤的台股如臨大廠。路透

費城半導體指數周五重摔10.3%，創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情以來的單日最大跌幅，市值一夕間蒸發約 1.3 兆美元。這波拋售潮不僅終結了科技股數周來漲勢，也讓那斯達克指數寫下一年多來最慘的一天。以下是下周開盤前，最值得銘記在心的五件國際要聞：

1. 費半重摔，台積電ADR大跌6.7%，先了解為什麼？

茲列半導體股重挫背後的五大關鍵因素和市場分析如下：1) 博通財報不如預期 戳破「AI 無敵論」；2)就業數據強勁，升息陰影籠罩；3) 科技巨人增股籌資引發AI支出疑慮；4) 美股漲勢過於集中是最大警訊；5) 超買修正不代表多頭終結。

知名財金教授席格爾（Jeremy Siegel）認為，周五科技股大跌是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，他樂觀認為，這波拉回通常不代表長期修正的開始。

CNBC知名主持人克萊默認為，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入IPO新股，如此美股恐怕難以進一步走高。

2. 科技巨人紛紛尋求現金增資 原股東權益將被稀釋

Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，為宏大的 AI 計畫增闢資金管道，Google母公司 Alphabet 本周也才剛完成規模空前850億美元的售股案。

英國金融時報報導引述知情人士報導，因應Meta今年AI相關的資本支出1,450 億美元的龐大資金需求，且 2027年還將擴大，公司高層一直在尋求「創意」的籌資管道。

現金增資表後股票會被稀釋，現有股東持股比率下降。Meta股價在金融時報報導後一度跌7%，收盤跌5.5%。

Mott Capital創辦人克雷默（Michael Kramer）指出，舉債或增資兩條路，對股價都難言有利。

3. 博通認了丟單 聯發科出頭天

博通3日透露，大客戶Google「正在尋找其他供應商」。博通原獨拿Google張量處理器（TPU）相關設計訂單，如今獨供地位被打破，業界直言：「搶單的就是聯發科」，未來聯發科（2454）分食到的訂單比重有望愈來愈高，朝五成以上邁進，力壓博通。

受Google訂單遭瓜分，以及上季財報與營運展望不如分析師預期強勁衝擊，博通兩天下跌重挫近20%。

4. 今年Computex最大看點：輝達 RTX Spark重新定義 AI PC

在今年的台北國際電腦展（Computex），輝達發布「RTX Spark」超級晶片的消息搶盡鋒頭。這消息一度重創英特爾（Intel）和超微（AMD）股價，提振了輝達合作夥伴聯發科的表現，也為今年秋季首款搭載「Nvidia Inside」的PC上市醖釀一場精彩對決。

RTX Spark 處理器是輝達新系列晶片中的頭一款產品。輝達表示，這款處理器將為AI工作打造最優化的電腦，一如輝達其他產品已成為AI資料中心的骨幹。與英特爾和超微產品的關鍵差異在於，無須連網，便能在PC上執行大型模型。

5. 重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對台灣在內14個經濟體的貨品加徵10%關稅，其餘46個經濟體加徵12.5%關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿說，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高12.5%稅率。

台積電ADR 美股 費城 博通 聯發科

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