派拉蒙收購華納兄弟案 加州近期決定是否提訴阻止

派拉蒙天舞以1100億美元收購華納兄弟探索案備受關注，加州檢察長邦塔接受路透社專訪時表示，他很快就會決定是否提出訴訟阻止這起購併案。

邦塔（Rob Bonta）還指出，他大致上認為企業若要化解反托拉斯疑慮，任何的承諾最好都要有潛在的資產分拆（divestitures）作為後盾。

根據熟知內情的消息人士透露，歐洲反托拉斯主管機關預計7月初前決定是否批准這項交易，美國司法部也可能很快做出決定。

一旦通過這些審查，這宗交易即可以完成，這對邦塔的辦公室帶來時間壓力。加州檢察長辦公室被視為最有可能對該交易提出挑戰的執法機構。

邦塔接受專訪時表示：「倘若我們決定要採取行動，剩下的時間已經不多了。」

這起購併案引發好萊塢對拍片產量可能減少的焦慮。邦塔表示，他的辦公室已聽取許多產業勞工的意見，而他們的擔憂引發了「更多的警訊」。

邦塔指出：「我們認為在保護好萊塢就業機會方面，針對派拉蒙天舞（Paramount Skydance）與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的收購提案，我們扮演核心角色。」

加州過去曾與民主黨及共和黨執政的各州在重大反托拉斯案件中合作，包括近期對娛樂業巨擘理想國（Live Nation）訴訟的勝利。

邦塔表示，加州擁有全美規模最大的反托拉斯部門，部門人數略低於50人。此外，加州今年將增加8名律師和8名支援人員。

加州州長紐松（Gavin Newsom）已提議為邦塔的反托拉斯工作預算增加1430萬美元。

派拉蒙發言人表示，公司在合併後有「一切經濟誘因」來擴大產量，以提高串流媒體服務的訂閱量。

派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）誓言，合併後的公司每年將推出30部院線片。該公司近期在法庭文件中指出，他們將院線上映視為行銷其串流產品的關鍵。

派拉蒙天舞2月宣布，計劃以1100億美元收購華納兄弟探索，後者擁有「哈利波特」（Harry Potter）和「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）等系列巨作。