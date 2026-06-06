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跳票王？SpaceX上市前夕 紐時曝馬斯克602項承諾兌現率「不太妙」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
SpaceX計畫6月IPO，創辦人兼執行長馬斯克多年來許下的宏大承諾，也被重新放到聚光燈下。這不只關係到SpaceX上市後的未來，也牽動他與業績目標綁定的薪酬安排。然而，紐約時報統整馬斯克過去15年提出的602項企業承諾，卻發現兌現紀錄不太妙。路透
SpaceX計畫6月IPO，創辦人兼執行長馬斯克多年來許下的宏大承諾，也被重新放到聚光燈下。這不只關係到SpaceX上市後的未來，也牽動他與業績目標綁定的薪酬安排。然而，紐約時報統整馬斯克過去15年提出的602項企業承諾，卻發現兌現紀錄不太妙。路透

SpaceX計畫6月首次公開發行股票（IPO），創辦人兼執行長馬斯克多年來對火星電動車自動駕駛機器人許下的宏大承諾，也被重新放到聚光燈下。這不只關係到SpaceX上市後的未來，也牽動他與業績目標綁定的薪酬安排。然而，紐約時報統整馬斯克過去15年提出的602項企業承諾，卻發現兌現紀錄不太妙。

SpaceX這次上市預料將成為史上最大規模IPO之一。根據公開說明書，馬斯克持有50%股權以及超過85%的股東投票權，對公司的掌控極為牢固。SpaceX目前自估估值達1.25兆美元，公司表現取決於馬斯克是否能實現承諾，例如把AI資料中心送上地球軌道。

現年54歲的馬斯克曾表示，SpaceX將在火星建立人類殖民地，特斯拉將把全自動駕駛能力納入旗下所有車款。他還承諾，要展示特斯拉人形機器人靈巧到足以穿針引線。這些都還沒實現。

紐時統整馬斯克近7萬則社群貼文與多場投資人會議發言，發現他為旗下企業設定的目標，按時達成率不到兩成。據統計，在馬斯克提出的602項說法中：

●只有約19%的承諾，最終在原先設定的期限內完成。

●約35%的目標，不是延遲（有時延後多年），就是未能交付成果。

●約33%的計畫，沒有公開更新進度，或說法過於模糊，無從判斷是否成功。

●約13%的目標附有交付日期，期限尚未到來。

值得注意的是，馬斯克提出的承諾愈來愈多，每年的成功率卻隨時間下降。紐時發現，在他2015年宣告的13項目標，後來有將近四分之三達成。但他在2020年提出的27項說法中，不到一半如期完成。有些目標的期限仍在很久以後。

多年來，馬斯克約有150項目標與SpaceX有關。其中約32%在他所設定目標的一年內達成，19%延遲超過一年或仍未實現。另有一半目標無法查證，原因是相關計畫過於模糊，或時間點太過遙遠。

許多執行長都會畫大餅，之後無法兌現承諾。但馬斯克在商界是特殊人物，他說的話具有特殊分量。投資人通常押注的正是馬斯克本人，依據的是他曾顛覆汽車與火箭等產業的紀錄。曾審閱特斯拉財務申報文件的企業律師摩爾（Sky Moore）說：「市場是在根據他所說的話進行交易買賣。」

財經電子報Morning Brew打趣指出，無論如何，至少我們現在知道，一個人就算只完成19%的目標，還是有機會成為1兆美元富豪。下次填年中績效考核時，不妨記住這一點。

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