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美股臨SpaceX掛牌前震盪加劇 科技股先嘗震撼教育

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SpaceX預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局AI題材提供另一個備受矚目的管道。路透
SpaceX預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局AI題材提供另一個備受矚目的管道。路透

在升息和人工智慧（AI）支出疑慮的雙重打擊之下，美國科技股和晶片股周五全面慘崩。史上規模最大的首次公開發行股票上市案 SpaceX下周登場之際，無疑讓投資人先領教一次震撼教育。

那斯達克綜合指數周五大跌 4.2%，創下去年 4 月 10 日以來最大單日跌幅，領軍推升大盤頻創新高的費城半導體指數更慘跌10.3%，寫下2020年3月新冠肺炎疫情以來的最大單日跌幅，一日內市值便蒸發1.2兆美元（相當於三星電子的市值）。標普500 指數則下跌 2.6%，結束連續九周的漲勢。

美股之所以大跌，是因為美國就業報告表現遠超預期，加深聯準會（Fed）下一步是升息而非降息的押注。對短期利率較敏感的美國2 年期公債殖利率周五勁揚至 4.16%，收在 16 個月來最高水準。羅素 2000 指數重挫 3.5%，也反映融資成本走高將普遍衝擊各行業。

Visdom投資集團交易主管齊蒙特（Mike Zigmont）說：「市場先前已超買且過於亢奮，5 月非農就業報告成了壓垮駱駝的最後一根稻草。」

美股近來漲勢名列前茅的佼佼者，周五均大幅回落。記憶體大廠 Sandisk 和英特爾（Intel）跌幅超過 11%，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）重挫 6%。台積電ADR也大跌6.7%。

知名財金教授席格爾（Jeremy Siegel）認為，周五科技股大跌是股價出現拋物線式飆漲後的常見反應，他樂觀認為，這波拉回通常不代表長期修正的開始。

他說：「當我們看到晶片股、記憶體股出現這種超強走勢時，……一旦走勢偏離趨勢，趨勢追隨者、動能投資人就會出場。這就是我們今天看到的情況。」

大型科技公司也轉向資本市場，以籌措龐大的 AI 支出。英國金融時報報導，繼 Google 本周宣布規模達 850 億美元的指標性售股案後，Meta 也考慮跟進大舉增資。Meta股價聞聲下挫5.5%。

CNBC知名主持人克萊默認為，投資人可能正持續賣出手中持股，以備投入IPO新股，如此美股恐怕難以進一步走高。

SpaceX IPO預定下周五（12日）在那斯達克掛牌上市，SpaceX預料將吸引大批散戶投資人目光，也為布局AI題材提供另一個備受矚目的管道。AI 巨擘 Anthropic 和 OpenAI 也正準備在那斯達克掛牌。

IPO向來以波動劇烈著稱。細數過去15年30件重大IPO的表現，新上市公司的股價在掛牌頭一年往往下跌，且出現嚴重的回檔。

Osaic首席市場策略師布蘭卡托（Philip Blancato）接受CNBC訪問時說：「SpaceX是一個劃時代的事件。兆美元企業相繼叩關公開市場，不管承認與否、樂不樂見，都將是左右市場的主力。」

Glenmede投資策略暨研究長普萊德（Jason Pride）說：「我認為這是所有人關注的焦點。問題是，這究竟會不會是市場過熱的一個訊號？」

投資人接下來也將評估周三公布的消費者物價數據，同日盤後公布的甲骨文公司（Oracle）財報也深受矚目。

SpaceX 美股 三星電子

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