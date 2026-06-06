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黃仁勳造訪 韓人架網站盯足跡「韓版兆元宴」藏玄機

世界日報／ 編譯中心／綜合5日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）和SK集團會長崔泰源（右二）、LG集團會長具光謨（左二）、Naver會長李海珍（左）5日聚餐，被稱為「韓版兆元宴」。路透

NVIDIA輝達）執行長黃仁勳5日抵達南韓，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的南韓網站還發布了他預計前往地點及會議的地圖與時間軸。

黃仁勳抵韓後，首站前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1隊長「Faker」李相赫等選手及相關人士見面，並致贈最新顯示卡。

他5日晚與南韓科技業高層人士在弘大一帶的烤五花肉餐廳「Hyeongnim jeoyo」餐敘，出席者包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍。這場餐會被稱為「韓版兆元宴」，預料將重現去年10月「炸雞配啤酒」聚會的熱潮。

韓媒報導，這家餐廳是由黃仁勳的女兒黃敏珊深度參與挑選餐廳，店名也藏玄機：韓文的「Hyeongnim」大致能翻譯為哥哥或年長的男性友人，大致意思是，「哥，是我啦」。

報導指出，同時也是NVIDIA董事的黃敏珊，已深度參與挑選聚餐的餐廳，反映NVIDIA為這場聚會所投入的心力。

在黃仁勳造訪前，南韓網友便已揣測可能的餐廳，一些人發文表示準備前往「朝聖」，一開始被認為最可能是晚餐地點的聖水洞一帶餐廳，都接到大量的詢問電話，警方據傳也在附近待命，但產業人士透露，聚餐地點在最後一刻改到弘大。

美國財經媒體CNBC報導，外界預期，黃仁勳此行不僅會品嚐韓式烤肉、暢飲燒酒，還預計出演國民主持人劉在錫的談話性綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」。

此外，黃仁勳將在南韓職棒斗山熊隊的一場比賽中擔任開球嘉賓，斗山集團會長也擬共襄盛舉擔任打者。

這些行程不只是為了娛樂，伊朗戰爭使全球科技供應鏈再度成為關注焦點，且NVIDIA（NVIDIA）在中國市場銷售面臨愈來愈多監管阻礙，因此NVIDIA希望加深與南韓的合作關係。

黃仁勳在年度的台北國際電腦展（COMPUTEX）首日與多位南韓企業高層共進晚餐時說：「南韓是我們生態系的關鍵一環。」

除軟性行程外，南韓民眾也密切關注商業層面。至今已吸引逾8萬人瀏覽的「黃仁勳足跡」網站，還會顯示NVIDIA概念股的股價波動。

黃仁勳 NVIDIA 南韓 輝達

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