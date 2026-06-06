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黃仁勳訪韓送四大禮 揭露輝達新盤算

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（右二）5日在南韓首爾麻浦區弘大一帶的烤五花肉店，與SK集團會長崔泰源（右一）、Naver董事長李海珍、LG集團會長具光謨、舉行「三燒會」，也就是五花肉、燒酒聚會，並一同合影。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（右二）5日在南韓首爾麻浦區弘大一帶的烤五花肉店，與SK集團會長崔泰源（右一）、Naver董事長李海珍、LG集團會長具光謨、舉行「三燒會」，也就是五花肉、燒酒聚會，並一同合影。美聯社

輝達Nvidia）執行長黃仁勳結束台北國際電腦展（Computex）行程後轉往南韓，與當地科技巨頭及政府、產業界接觸。他在訪韓期間證實，輝達已啟動在韓國設立人工智慧（AI）技術中心的人才招募，地點「很可能會在首爾」，並向韓國AI研究人員與工程師公開招手。

根據輝達招募網站，該公司近日刊出以首爾為工作地點的職缺，招募AI技術中心旗下負責「實體AI」（physical AI）的解決方案架構師，工作重點包括數位分身與機器人技術。這項職務將與韓國大學、共同研究機構的核心研究人員合作，推動實體AI相關專案與概念驗證。

具體而言，這名人員將協助韓國大學與企業研究團隊使用以OpenUSD為基礎的輝達Omniverse平台建立虛擬世界，並透過Cosmos模型產生合成資料，再利用Isaac Sim測試機器人，進一步微調並部署開放式人形機器人基礎模型。

輝達列出的資格條件包括電腦工程、電機工程、物理、數學等相關領域博士學位，以及在數位分身、機器人領域至少5年以上實務經驗。若具備優秀學術論文成果，或有學界、產業界、政府之間合作經驗，以及使用輝達Jetson平台的經驗，也將列為優先條件。

AI技術中心是輝達與當地政府、大學及企業共同開發源頭技術、並向國際學術會議投稿論文的核心研發據點。目前這類中心僅在新加坡、英國、台灣等少數國家與地區運作。若韓國據點成形，意味南韓也將進入輝達全球AI技術戰略的重要版圖。

輝達去年10月已與現代汽車集團及南韓政府簽署業務合作備忘錄，承諾供應5萬顆圖形處理器（GPU），並設立AI技術中心。黃仁勳在金浦機場接受媒體訪問時表示，輝達已開始為韓國研發中心招募人員，並強調韓國具備優秀的AI與機器人專業能力，也是全球製造重鎮，非常適合輝達進一步投資研發。他也說，只要人才到位，就會尋找合適場地。

黃仁勳稍晚在首爾弘大入口一帶一家烤五花肉店前受訪時表示，這次為韓國帶來「四項新禮物」，並稱「韓國真的會忙起來」。他提到的四項事業包括次世代AI加速器Vera Rubin、Vera中央處理器（CPU）、輝達首款AI筆電產品線RTX Spark，以及為次世代人形機器人與實體AI設計的AI邊緣端超級電腦Jetson Thor。

黃仁勳也表示，輝達正在韓國建立一座非常優秀的研究中心，將服務AI研究工程師、機器人與相關研究。他說，目前正在招募的所有同事，未來都會一起共事。至於中心地點，他表示仍不確定，但「看起來會在首爾」，並向外界喊話：「如果你認識AI研究人員或工程師，請告訴他們來一起工作。」

黃仁勳此次訪韓，正值輝達加速布局亞洲AI與機器人供應鏈。對南韓而言，這不只是取得GPU供應或新增研發據點，而是進一步把三星、SK海力士、現代汽車等製造與半導體實力，接上輝達正在推動的實體AI、機器人與邊緣運算生態系。對台灣讀者來說，黃仁勳從台北轉往首爾，也凸顯輝達在亞洲不只強化與台灣供應鏈合作，同時正把韓國納入下一階段AI製造與研發版圖。

黃仁勳 輝達 Nvidia 南韓

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