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繼Alphabet之後 Meta傳研議百億美元現金增資為AI籌資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta 高層深知，若決定辦理現金增資，必須加快腳步。路透
Meta 高層深知，若決定辦理現金增資，必須加快腳步。路透

Meta考慮辦理現金增資，籌資數百億美元，為宏大的 AI 計畫增闢資金管道，Google母公司 Alphabet 本周也才剛完成規模空前850億美元的售股案。

英國金融時報報導引述知情人士報導，因應Meta今年AI相關的資本支出1,450 億美元的龐大資金需求，且 2027年還將擴大升，公司高層一直在尋求「創意」的籌資管道。

知情人士指出，鑒於Alphabet本周順利籌資，投資人需求強勁還加碼 50 億美元，Meta 內部相關討論更為熱絡。

受金融時報報導影響，Meta周五股價跌幅一度擴大至 7%，終場收跌 5.5%。

Meta 研議發行新股，正是美股資本市場活絡之際，馬斯克旗下的 SpaceX 將在下周舉行首次公開發行股票（IPO），AI 企業 Anthropic 和 OpenAI 也正籌備在華爾街進行大規模上市。

據金融時報報導，Meta 財務長李素珊（Susan Li）正主導這項接洽這項售股案，另一位參與者是麥考米克（Dina Powell McCormick），她於 1 月卸下 Meta 董事職務，改以總裁身分投入公司營運。

知情人士透露，Meta 團隊研究過 Alphabet現金增資的架構，其中包括「強制轉換特別股」。這種做法能讓公司立即取得現金，但實際發行股票可能遞延數年才執行。

Meta 高層深知，若決定辦理現金增資，必須加快腳步，才能在美國公開市場活動空前熱絡之際，確保市場仍有足夠的承接能量和熱度。

SpaceX 預定下周IPO，預料籌資規模高達 860 億美元，市值將來到 1.78 兆美元。Claude 開發商 Anthropic 已秘密申請上市，對手 OpenAI 也在籌備中。這兩家公司預料都將籌集數百億美元，上市後市值都將超過1兆美元。

分析師指出，微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等科技巨人，可能也在研議增發股票。但隨著 AI 資料中心支出激增，投資人憂心科技巨人財務壓力將更加吃重。

最近，隨著投資人對未來幾年龐大企業支出的看法更加謹慎，開始評估哪些公司最有機會在AI競賽中脫穎而出，股票表現也開始出現明顯分化。

景順北美投資級信用主管布里爾（Matt Brill）說：「超大規模資料中心業者正審慎行事，它們需要大量資本，也希望資金來源更加多元。」

Alphabet Meta 金融時報

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